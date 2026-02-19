'미스터리 수사단2' 정종연 PD "가비, 제작진에 욕할까 걱정했는데..꿀맛"

넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회가 19일 오전 서울 마포구 호텔 날 서울엠갤러리에서 열렸다. 출연진들이 함께 포즈 취하고 있다.
'미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수없는 기묘한 사건들을 추척하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.19/
[스포츠조선 문지연 기자] 정종연 PD가 새 멤버 가비에 대해 언급했다.
넷플릭스는 19일 오전 서울 마포구의 한 호텔에서 새 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회를 진행했다. 행사에는 정종연 PD, 김서구 PD, 이원기 PD, 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 참석했다.
정종연 PD는 가비의 새 합류에 대해 "제가 느꼈을 때 우리 OTT 예능에 없는 캐릭터라고 생각이 들어서 합류해주시면은 너무나 멋진 캐릭터 하나를 얻게 되는 것이고, 거기에 주변 가비 씨와 함께 일을 했던 다른 제작진의 이야기를 들어보니 칭찬이 자자하더라. 나도 한 번 같이 일해보고 싶다는 막연한 생각이 있었는데, 아니나 다를까 '꿀맛'이었다"라며 "가비 씨 너무 너무 잘했다. 평범한 예능은 아니고 이런 예능을 다른 데에서 겪어보기 힘들기에 막상 출연하면 다르게 행동할 수도 있잖나. 호흡이 안 맞거나 제작진에 욕을 하거나 할 수 있는 상황이지만, 본인의 역할을 확실히 해주시고 플러스1, 플러스2가 확실히 됐다"고 말했다.
이에 가비는 "오늘 하나도 안 떨렸는데 PD님 말씀에 떨리기 시작했다. 일단 처음에 '미스터리 수사단'을 같이 하자고 제안이 들어왔을 때 이런 프로그램을 정말 해보고 싶었다. '내가 저기 있으면 어떻게 할까' 궁금했는데 제안이 와서 설레고 신났다. 프로그램을 봤을 때 내가 할 수 있는 역할이 뭘지 고민을 해봤는데, 제가 과몰입을 잘한다. 그래서 내가 저런 걸 해보면 되겠다는 생각에 설레였다고 했다.
'미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능 프로그램. 시즌1을 성공적으로 공개한 이후 시청자들의 성원에 힘입어 만들어진 시즌2다. 넷플릭스 두뇌 서바이벌 게임 '데블스 플랜'과 '대탈출', '여고추리반' 등 장르 예능의 대가 정종연 PD가 2024년 선보인 '미스터리 수사단'이 한층 짙어진 미스터리와 야외로 공간을 확장한 역대급 스케일의 오픈월드 어드벤처로 돌아왔다. 예측불가한 초자연적인 사건을 파헤치고 해결하는 '미스터리 수사단'의 팀워크와 케미스트리도 레벨업 했다. 경력직 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나에 신입 수사단원 가비가 합류했다.