'미스터리 수사단2' 정종연 PD, 이은지 하차에 입 열었다.."이런 저런 이유로 잘 얘기"

기사입력 2026-02-19 11:59


넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회가 19일 오전 서울 마포구 호텔 날 서울엠갤러리에서 열렸다. 김서구, 정종연, 이원기 PD가 포즈 취하고 있다.
'미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수없는 기묘한 사건들을 추척하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.19/

[스포츠조선 문지연 기자] 정종연 PD가 이은지의 하차 이유에 대해 입을 열었다.

넷플릭스는 19일 오전 서울 마포구의 한 호텔에서 새 예능 '미스터리 수사단' 시즌2 제작발표회를 진행했다. 행사에는 정종연 PD, 김서구 PD, 이원기 PD, 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 참석했다.

정종연 PD는 "프로그램에서 출연자에게 요구하는 것들이 다양하고, 어떤 출연자가 빠지기도 한다. 이 프로그램에 더 도움이 되기 위해 가비 씨가 들어오면 좋겠다고 생각한 것이다. 빠지게 된 이유는 여러 이유가 존재할 수 있는데, 당연히 은지 씨와 은지 씨 매니지먼트와 이런 저런 이유와 잘 얘기했다. 누가 뭐가 잘못돼서 그런 것은 절대 아니다. 장르적으로도 특이한 부분이 있어서 조금 더 좋은 프로그램을 만들기 위해 한 발 더 노력했다고 봐주시면 좋겠다"고 말했다.

'미스터리 수사단'은 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능 프로그램. 시즌1을 성공적으로 공개한 이후 시청자들의 성원에 힘입어 만들어진 시즌2다. 넷플릭스 두뇌 서바이벌 게임 '데블스 플랜'과 '대탈출', '여고추리반' 등 장르 예능의 대가 정종연 PD가 2024년 선보인 '미스터리 수사단'이 한층 짙어진 미스터리와 야외로 공간을 확장한 역대급 스케일의 오픈월드 어드벤처로 돌아왔다. 예측불가한 초자연적인 사건을 파헤치고 해결하는 '미스터리 수사단'의 팀워크와 케미스트리도 레벨업 했다. 경력직 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나에 신입 수사단원 가비가 합류했다.

'미스터리 수사단'은 오는 27일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.