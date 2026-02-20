[인터뷰③] '휴민트' 류승완 감독 "류승범, '무빙'에선 액션 날아다니더니…나랑만 작업 안해"

기사입력 2026-02-20 15:06


[인터뷰③] '휴민트' 류승완 감독 "류승범, '무빙'에선 액션 날아다니…
사진 제공=NEW

[스포츠조선 안소윤 기자] 류승완 감독이 친동생인 배우 류승범을 언급했다.

류승완 감독은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "요즘에도 승범이와 작업을 함께 하고 싶다는 생각 든다"며 "걔는 유독 저한테만 눈이 높은 것 같다"라고 했다.

11일 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.

류 감독의 '휴민트'가 개봉한 이후, '베를린'을 향한 관심도 덩달아 높아지고 있다. 특히 '베를린'에선 류 감독의 친동생인 류승범이 북한 고위 간부의 아들 동명수 역을 맡아 강렬한 연기를 펼친 바 있다. '베를린' 이후 류승범과 다시 작업할 생각이 없는지 묻자, 류 감독은 "저는 같이 하자고 했는데, 본인이 할 의향이 없다. 승범이는 딸 때문에 연기를 하는 거다. 딸이 아빠가 무슨 일을 하는지 궁금해하니까, 무직인 모습을 보이면 안 되겠구나 싶어서 연기를 하는 거다(웃음). 승범이가 지내고 있는 슬로바키아 집에 갔더니, 정말 최소한의 삶을 지내고 있더라. 너무 행복해 보인다. 집 앞에서 마당도 쓸고, 산책도 하고 본인은 그런 행복을 깨뜨리기 싫다고 하더라. 승범이가 카메라 앞에 서는 모습을 보면, 저도 데려오고 싶다는 생각이 든다. 요즘에도 승범이와 종종 그런 이야기를 나눈다"고 말했다. 차기작인 '베테랑3'에 나올 가능성 있는지 묻자, 류 감독은 "그건 안 된다. '무빙'이나 '가족계획'에선 액션 날아다니는데, 유독 저한테만 눈이 높은 것 같다"고 웃으며 말했다.

끝으로 류 감독은 '베테랑3'에 대해 "아직 힌트를 드릴 수 있는 게 없지만, 2편은 1편에 대한 부채감, 저를 위한 시리즈였다면 3편은 많은 관객 분들이 즐기실 수 있는 톤 앤 매너로 다시 돌아가보려고 한다"고 말해 호기심을 높였다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 이래서 이수 옹호했나…'성매매 합법화' 주장 파장 "전국이 유흥가 돼"

2.

조세호, '조폭연루 의혹' 3달만에 전격 복귀…'도라이버4'서 김숙·홍진경과 케미 재가동

3.

신동엽, 시상식 비하인드 폭로 "사귀었던 연예인들끼리 자리 바꿔달라 난리"

4.

추성훈, 日 술집에서 항의…차승원도 눈치 "서비스에 엄청 민감해"

5.

[SC현장] "독하고 대단한 사람"…김태리, 첫 고정 예능 '방과후 태리쌤'에 담은 진심(종합)

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 이래서 이수 옹호했나…'성매매 합법화' 주장 파장 "전국이 유흥가 돼"

2.

조세호, '조폭연루 의혹' 3달만에 전격 복귀…'도라이버4'서 김숙·홍진경과 케미 재가동

3.

신동엽, 시상식 비하인드 폭로 "사귀었던 연예인들끼리 자리 바꿔달라 난리"

4.

추성훈, 日 술집에서 항의…차승원도 눈치 "서비스에 엄청 민감해"

5.

[SC현장] "독하고 대단한 사람"…김태리, 첫 고정 예능 '방과후 태리쌤'에 담은 진심(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격, 손흥민도 놀랐다' 토트넘 2부 강등시 이탈할 주전급 15명 공개..'거의 재창단 수준이다'

2.

류현진이 한화를 상대한다면? 현실이 됐다…21일 대표팀 선발 낙점

3.

LG 데뷔 150㎞ 좌완 → 두산 초대형 트레이드 → 방출 아픔 → 울산 새출발. 남호의 다짐 "못했던 것들 마음껏 해보겠다"

4.

반가운 트레이드설! "김혜성 매일 뛰는 팀에 가는게 최상의 시나리오", 프리랜드와 2루 놓고 경쟁하느니

5.

스태프를 좌익수 투입했다... WBC 7명 빠진 LG 첫 자체청백전. 김영우 152km, 톨허스트 150km 찍었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.