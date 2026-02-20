“작년 여름 제니 제안에서 시작” 김태호 PD가 밝힌 ‘마니또 클럽’ 탄생기
|사진제공=MBC
[스포츠조선 조민정 기자] 김태호 PD가 '마니또 클럽'의 시작은 제니의 한 마디였다는 비하인드를 전했다.
김태호 PD는 20일 서울 마포구 상암동 TEO 스튜디오에서 진행된 인터뷰에서 스포츠조선과 만나 '마니또 클럽' 인터뷰에 응했다.
지난 1일 첫 방송을 시작한 MBC '마니또 클럽'은 정체를 들키지 않고 깜짝 선물을 전달하는 리얼 버라이어티 예능 프로그램. 블랙핑크 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지 등 인기 아이돌, 대세 연예인이 총출동, 화려한 라인업으로 주목받았다.
김태호 PD는 "(프로그램) 논의는 2025년 여름부터 시작됐다. 제니 씨가 겨울 시즌에 시청자들에게 선물이 될 만한 아이템을 해보자는 제안을 했다"고 밝혔다.
그는 "선물이라는 단어에서 출발해 영향력을 드러내기보다 마음이 앞서는 형식으로 풀어보자는 방향으로 정리됐다"고 설명했다. 대학과 회사 등에서 여전히 마니또 게임이 진행되고 있다는 점도 기획 배경으로 작용했다는 전언이다.
프로그램의 핵심은 '정체를 들키지 않는 것'이다. 김태호 PD는 "처음에는 선물을 고르는 과정의 세심함에 집중할 생각이었지만, 막상 촬영을 해보니 정체를 숨기고 전달하는 과정에 출연자들이 더 크게 몰입했다"고 밝혔다. 이 과정에서 추격전의 결이 자연스럽게 형성됐다.
덱스는 제작진 입장에서 '전도사' 역할을 했다. 김태호 PD는 "덱스 씨가 여러 연예인들에게 직접 프로그램을 소개하기도 했다"며 "특유의 날것의 매력이 이번에도 큰 힘이 됐다"고 평가했다. 깜짝 등장 가능성도 열어뒀다.
박명수에 대해서는 "처음에는 톤을 잡기 위해 언성을 높이기도 했지만, 이후 스스로 균형을 맞추려는 모습이 인상적이었다"며 "리뷰 회의에서 '왜 이렇게 진심으로 임했느냐'는 이야기가 나올 정도였다"고 전했다.
추성훈의 일본 여행 에피소드도 언급됐다. 김태호 PD는 "비행기 비용은 제작진이 지원했지만, 나머지 경비는 본인이 부담했다"며 "시간과 경험을 선물하는 방식이 프로그램 취지와 잘 맞았다"고 설명했다.
'마니또 클럽'은 22일 방송되는 4회부터 2기 멤버가 본격 합류한다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
