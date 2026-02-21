신봉선, 유민상과 결혼설 심경 "사람들 말에 더 상처받아" ('임하룡쇼'…

임하룡은 신봉선에게 "너 방송 보면 선 본 애들이 지상렬, 유민상이 있더라"라고 말을 꺼냈다. 신봉선은 "유민상 오빠는 제 채널에서 솔로들끼리 모여서 '나는 솔로' 패러디를 했는데 한 명을 뽑아야 하는데 우리가 20년을 정말 볼 꼴 안 볼 꼴 다 봤던 사람들"이라며 "나도 내 나이쯤 되면 후배들도 나이가 많지 않냐. (출연해준 게) 미안하고 고마워서 '이렇게 좀 해' 이런 걸 못한다. 그때 민상 오빠가 불러서 후배들한테 '마음을 담아서 재밌게 하라'고 해줬다더라. 그게 너무 고마웠다. 마땅히 뽑을 사람도 없었다. 그래서 내가 민상오빠를 뽑았는데 오빠가 나를 뽑은 것"이라 밝혔다.
신봉선은 "(촬영 후) 솔직히 며칠 고민했다. 이 오빠가 나를 좋아하나? 서로 곤란한데 싶었다. 오빠는 아마 뽑을 사람이 없어서 뽑았을 것"이라며 웃었다.
하지만 신봉선은 유민상과 결혼설까지 불거진 후 사람들의 반응에 상처를 받았다고 고백했다. 신봉선은 "사람들의 말이 더 상처다. 결혼이 얼마나 중요하냐. 근데 '기사 난 김에 결혼하라'는 게 뭔 말이냐. 헤드라인만 본 사람은 지금 다 사귀는 줄 안다"고 분통을 터뜨렸다.
임하룡 역시 두 사람이 진심으로 만난다고 오해했다고. 임하룡은 "내가 예전에 민상이한테 결혼하면 주례 봐주겠다고 했는데 얘는 자주 만나고 친하니까 전화해서 축하한다고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
신봉선은 "암만 생각해도 그 짧은 시기에 저도 사람인지라 '오빠랑 만나면 어떤 느낌일까?' 고민했다. 너무 좋은 오빠고 내가 고민을 털어놓을 수 있는 든든한 동기 오빠다. '오빠랑 결혼하면 어떨까?', '사귀면 어떨까?' 이런 생각을 해봤는데 뽀뽀를 할 수 있을까? 우리는 각방을 써야 하냐. 부부관계를 어떻게 해야 하지? (고민했더니) 안 된다. 뽀뽀 조차도 힘들다. 오빤 너무 좋은 사람이고 오빠도 저한테 관심이 없어서 다행이었다"고 밝혀 웃음을 더했다.