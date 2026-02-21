신봉선, 유민상과 결혼설 심경 "사람들 말에 더 상처받아" ('임하룡쇼')

기사입력 2026-02-21 09:00


신봉선, 유민상과 결혼설 심경 "사람들 말에 더 상처받아" ('임하룡쇼'…

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 신봉선이 개그맨 유민상과 결혼설이 불거진 후 심경을 솔직히 고백했다.

20일 유튜브 채널 '임하룡쇼'에서는 개그우먼 신봉선이 게스트로 출연했다.

임하룡은 신봉선에게 "너 방송 보면 선 본 애들이 지상렬, 유민상이 있더라"라고 말을 꺼냈다. 신봉선은 "유민상 오빠는 제 채널에서 솔로들끼리 모여서 '나는 솔로' 패러디를 했는데 한 명을 뽑아야 하는데 우리가 20년을 정말 볼 꼴 안 볼 꼴 다 봤던 사람들"이라며 "나도 내 나이쯤 되면 후배들도 나이가 많지 않냐. (출연해준 게) 미안하고 고마워서 '이렇게 좀 해' 이런 걸 못한다. 그때 민상 오빠가 불러서 후배들한테 '마음을 담아서 재밌게 하라'고 해줬다더라. 그게 너무 고마웠다. 마땅히 뽑을 사람도 없었다. 그래서 내가 민상오빠를 뽑았는데 오빠가 나를 뽑은 것"이라 밝혔다.

신봉선은 "(촬영 후) 솔직히 며칠 고민했다. 이 오빠가 나를 좋아하나? 서로 곤란한데 싶었다. 오빠는 아마 뽑을 사람이 없어서 뽑았을 것"이라며 웃었다.


신봉선, 유민상과 결혼설 심경 "사람들 말에 더 상처받아" ('임하룡쇼'…
하지만 신봉선은 유민상과 결혼설까지 불거진 후 사람들의 반응에 상처를 받았다고 고백했다. 신봉선은 "사람들의 말이 더 상처다. 결혼이 얼마나 중요하냐. 근데 '기사 난 김에 결혼하라'는 게 뭔 말이냐. 헤드라인만 본 사람은 지금 다 사귀는 줄 안다"고 분통을 터뜨렸다.

임하룡 역시 두 사람이 진심으로 만난다고 오해했다고. 임하룡은 "내가 예전에 민상이한테 결혼하면 주례 봐주겠다고 했는데 얘는 자주 만나고 친하니까 전화해서 축하한다고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

신봉선은 "암만 생각해도 그 짧은 시기에 저도 사람인지라 '오빠랑 만나면 어떤 느낌일까?' 고민했다. 너무 좋은 오빠고 내가 고민을 털어놓을 수 있는 든든한 동기 오빠다. '오빠랑 결혼하면 어떨까?', '사귀면 어떨까?' 이런 생각을 해봤는데 뽀뽀를 할 수 있을까? 우리는 각방을 써야 하냐. 부부관계를 어떻게 해야 하지? (고민했더니) 안 된다. 뽀뽀 조차도 힘들다. 오빤 너무 좋은 사람이고 오빠도 저한테 관심이 없어서 다행이었다"고 밝혀 웃음을 더했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'42세' 구혜선, 이혼 6년만에 '가장 기쁜 소식' 발표..."카이스트 학위수여식 현장"

2.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

3.

남보라 母 "13남매 출산, '자궁 적출 동의서' 썼다...내 생명과 바꾼 아이들" (편스토랑)

4.

'70kg 감량' 미나 시누이, 5일간 두부만 먹었더니 2.4kg 빠졌다..."몸 정화 돼"

5.

박서진, 행사비만 4,000만 원 "200배 올라, 비수기 땐 낮춰" ('전현무계획3')

연예 많이본뉴스
1.

'42세' 구혜선, 이혼 6년만에 '가장 기쁜 소식' 발표..."카이스트 학위수여식 현장"

2.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

3.

남보라 母 "13남매 출산, '자궁 적출 동의서' 썼다...내 생명과 바꾼 아이들" (편스토랑)

4.

'70kg 감량' 미나 시누이, 5일간 두부만 먹었더니 2.4kg 빠졌다..."몸 정화 돼"

5.

박서진, 행사비만 4,000만 원 "200배 올라, 비수기 땐 낮춰" ('전현무계획3')

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 프리스타일 스키 새 역사!' 이승훈이 해냈다, 예선 10위→올림픽 첫 결선 무대 진출(종합)

2.

'비뚤어진 태극기' 황당 오류, 대한체육회 伊조직위에 공식항의→"바로 수정하겠다"[속보]

3.

'토리노 환상 추월' 20년 만에 다시 이탈리아...韓 남자 쇼트트랙 자존심 지킬 계주, 비장의 무기 이정민 "들이대는 거죠, 깡으로"[밀라노 현장]

4.

'새로운 여왕이 탄생했습니다' 김길리, 1500m 금메달! 계주 이어 2관왕+3개 메달 '기염'...'은메달' 최민정, 한국 올림픽 최다 메달 '쾌거'![밀라노 현장]

5.

"순대국밥, 감자탕 먹고 싶어요" 그저 천진난만한 18살 소녀일 뿐... 동메달 유승은, "저는 재능보다 노력형 선수"[밀라노현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.