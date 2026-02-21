'이터널 리턴', 인기 JRPG '페르소나5 더 로열'과 컬래버레이션 진행

넵튠은 자회사 님블뉴런이 개발하고 서비스하는 PC 게임 '이터널 리턴'에서 세가가 배급하고 아틀라스가 개발한 인기 JRPG '페르소나5 더 로열'과 컬래버레이션을 진행한다고 밝혔다.
'페르소나' 시리즈는 전 세계적으로 2700만 장 이상 판매되며 역사상 가장 성공한 JRPG로 불리고 있다. 이 가운데 '페르소나5 더 로열'은 2016년 발매된 원작 '페르소나5'에 새로운 스토리, 캐릭터, 시스템을 추가한 확장 완전판이며 메타크리틱 점수 95점을 기록하며 평단과 유저의 찬사를 받고 있는 게임이다.
님블뉴런 관계자는 "'페르소나5 더 로열'은 특히 독창적인 화풍과 스타일리시한 연출, 개성 넘치는 캐릭터가 돋보이는 게임으로 '이터널 리턴'의 세계관과 캐릭터, 게임 내 다양한 아이템 등이 가장 잘 어울리는 게임 중 하나라고 생각해 콜라보를 진행하게 됐다"고 말했다.
이번에 추가된 '페르소나5 더 로열'의 콜라보 콘텐츠는 조커 알렉스 영웅 등급 스킨, 퀸 실비아 영웅 등급 스킨, 바이올렛 엘레나 희귀 등급 스킨, 크로우 카밀로 희귀 등급 스킨, 팬서 라우라 희귀 등급 스킨 등 '페르소나5 더 로열'의 인기 캐릭터 5종의 컬래버 스킨을 중심으로 다양한 이모티콘, 프로필 아이템, 로비 배경, 드론/카메라/비석 스킨들이 함께 출시된다.
이 기간 중 이용자는 콜라보 전용 토큰 박스와 '페르소나5 더 로열' 스킨 패키지 3종 혹은 '페르소나5 더 로열' 스킨 구독 패키지를 통해 스킨과 다양한 아이템을 획득할 수 있다. 컬래버 전용 토큰은 영웅 등급 스킨 2종과 다양한 아이템, 그리고 'Life Will Chage', 'Beneath The Mask'와 같은 원작에 사용된 BGM으로 교환 가능하다. 순차적으로 출시될 '페르소나5 더 로열' 스킨 패키지 3종은 희귀 등급 스킨 및 이모티콘, 프로필 아이템을 담고 있다. '페르소나5 더 로열' 구독 패키지를 구매할 경우 출시 일정에 맞춰 3종의 '페르소나5 더 로열' 스킨 패키지가 자동 지급된다.
이를 기념한 이벤트도 함께 진행된다. '페르소나5 더 로열' 특별 출석부가 제공되고, 원작의 느낌을 잘 살린 '페르소나5 더 로열' 프로필 아이콘과 이모티콘을 받을 수 있으며 이벤트 NP, 연구소 데이터 박스 등 다양한 게임 내 보상도 준비된다.