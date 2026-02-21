차세대 팀 기반 PvP 게임 '알케론', 스팀 넥스트 페스트 앞두고 신규 영상 2종과 데모 버전 공개

드림에이지가 퍼블리싱 하고 본파이어 스튜디오가 개발한 차세대 팀 기반 PvP 게임 '알케론(Arkheron)'이 '스팀 넥스트 페스트(SNF)' 참가를 앞둔 가운데, 신규 영상 2종과 체험판(데모)이 20일 공개됐다.
강렬한 게임플레이 영상과 감각적인 연출이 결합된 '알케론 스팀 넥스트 페스트 트레일러'는 PC 오픈 데모에서 경험하게 될 '알케론'만의 전투를 생생하게 예고하는 영상이라고 드림에이지는 설명했다. 함께 공개된 '자유 조합 시스템 안내(Shattered Explainer)' 영상은 '알케론'의 핵심 재미인 아이템 시스템 '자유 조합'에 대한 내용을 담았다. 동일한 상황에서 아이템 선택과 조합에 따라 변화하는 전투 결과를, 시간을 되감는 방식의 연출로 보여줬다.
아울러 '알케론'은 23일부터 3월 2일까지 SNF 참가를 앞두고 21일부터 데모 버전을 공개한다. 누구나 스팀을 통해 게임을 내려받고 게임의 핵심 재미를 미리 즐길 수 있다. 드림에이지와 본파이어 스튜디오는 데모 버전 공개와 함께 글로벌 이용자들의 피드백을 실시간으로 확인하며, SNF 기간 동안 최고의 플레이 경험을 제공하기 위한 막바지 점검에 집중할 계획이라고 전했다.