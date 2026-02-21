차세대 팀 기반 PvP 게임 '알케론', 스팀 넥스트 페스트 앞두고 신규 영상 2종과 데모 버전 공개

기사입력 2026-02-21 15:19


차세대 팀 기반 PvP 게임 '알케론', 스팀 넥스트 페스트 앞두고 신규…



드림에이지가 퍼블리싱 하고 본파이어 스튜디오가 개발한 차세대 팀 기반 PvP 게임 '알케론(Arkheron)'이 '스팀 넥스트 페스트(SNF)' 참가를 앞둔 가운데, 신규 영상 2종과 체험판(데모)이 20일 공개됐다.

강렬한 게임플레이 영상과 감각적인 연출이 결합된 '알케론 스팀 넥스트 페스트 트레일러'는 PC 오픈 데모에서 경험하게 될 '알케론'만의 전투를 생생하게 예고하는 영상이라고 드림에이지는 설명했다. 함께 공개된 '자유 조합 시스템 안내(Shattered Explainer)' 영상은 '알케론'의 핵심 재미인 아이템 시스템 '자유 조합'에 대한 내용을 담았다. 동일한 상황에서 아이템 선택과 조합에 따라 변화하는 전투 결과를, 시간을 되감는 방식의 연출로 보여줬다.

아울러 '알케론'은 23일부터 3월 2일까지 SNF 참가를 앞두고 21일부터 데모 버전을 공개한다. 누구나 스팀을 통해 게임을 내려받고 게임의 핵심 재미를 미리 즐길 수 있다. 드림에이지와 본파이어 스튜디오는 데모 버전 공개와 함께 글로벌 이용자들의 피드백을 실시간으로 확인하며, SNF 기간 동안 최고의 플레이 경험을 제공하기 위한 막바지 점검에 집중할 계획이라고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, '딸 같은 꽃분이' 떠나보냈다…"언젠가 꼭 다시 만나자" 절규

2.

고원희, 파경 전 찍은 한복 화보 다시 보니..반지 여전히 손가락에

3.

백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"

4.

이효리, '60억 평창동 자택' 내부 포착…대형 거울 앞 '이상순♥' 밀착 포즈

5.

‘정경미♥’ 윤형빈, 결혼 13년 차 위기..“AI 상담 꼴 보기 싫어”

연예 많이본뉴스
1.

구성환, '딸 같은 꽃분이' 떠나보냈다…"언젠가 꼭 다시 만나자" 절규

2.

고원희, 파경 전 찍은 한복 화보 다시 보니..반지 여전히 손가락에

3.

백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"

4.

이효리, '60억 평창동 자택' 내부 포착…대형 거울 앞 '이상순♥' 밀착 포즈

5.

‘정경미♥’ 윤형빈, 결혼 13년 차 위기..“AI 상담 꼴 보기 싫어”

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 선수 끔찍한 사고" 외신도 대충격! 사상 첫 결선행, 연습 레이스 도중 불의의 추락…비장의 무기 시도하다 부상, 결국 기권

2.

"대표팀 다시 가도 되겠다" 우렁찬 격려…'어깨 통증' 문동주, 피칭 돌입 20구 "통증 없다" [오키나와 현장]

3.

전북 정정용호의 첫 라인업 공개, 이적생 모따-오베르단-박지수 20년만에 부활한 슈퍼컵 선발 출격→이승우 벤치…대전은 엄원상-루빅손 날개 가동

4.

"두 달 봅니다" 아쿼 보험이 울산에? NPB 12승 오카다, 이미 던지는 게 다르다 → 10개 구단 군침 흐를 듯

5.

다저스의 실패한 우승청부사, 폰세 백업은 싫어! → 노욕 때문에 아직도 백수 신세

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.