라인게임즈의 자체 개발 신작 '햄스터 톡', 데모 버전 스팀에서 첫 공개

기사입력 2026-02-21 15:55


라인게임즈의 자체 개발 신작 '햄스터 톡', 데모 버전 스팀에서 첫 공개



라인게임즈는 자체 개발 신작 PC 타이틀 '햄스터 톡(Hamster Talk)'을 최초로 공개하고, 데모 버전을 다운로드할 수 있는 공식 스팀 페이지를 20일 오픈했다.

'햄스터 톡'은 방치형 소셜 시뮬레이션 장르 PC 패키지 타이틀로, 기존의 일반적 게임 플레이 방식과 달리 '방치형'이라는 장르 특성에 걸맞는 플레이 방식을 적용한 게임이다. 가장 큰 특징은 플레이 시작 이후에도 일상과 업무를 이어갈 수 있는 점으로, 이용자는 PC 화면 한켠에서 움직이는 귀여운 햄스터들과 가볍게 놀이를 즐기고 서로 상호작용하며 유대감을 쌓을 수 있다.

또 햄스터를 터치하거나 먹이를 주고, 청소하는 등 직접적인 플레이를 수행할 수 있으며, 햄스터가 사는 마을을 이용자 취향에 따라 꾸미고 장식하는 것도 가능하다. 전세계 이용자들이 모이는 광장을 통해 실시간으로 소통하고 친구를 사귈 수 있는 소셜 플레이 경험도 제공한다.

'햄스터 톡'은 데모 버전 공개를 시작으로 오는 24일 오전 3시부터 3월 3일 오전 3시(한국시각 기준)까지 온라인으로 개최되는 '스팀 넥스트 페스트(Steam Next Fest)'에 참가한다. 이후 올해 상반기 중 스팀을 통해 정식 발매할 계획이다.

발매 버전에는 이번 데모에 포함되지 않은 생산 콘텐츠 및 친구 타운 놀러가기 기능이 추가된다. 이를 통해 작물 재배와 아이템 제작으로 점차 햄스터 마을을 성장시켜 나갈 수 있으며 서로 함께하는 즐거움도 느낄 수 있다고 라인게임즈는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, '딸 같은 꽃분이' 떠나보냈다…"언젠가 꼭 다시 만나자" 절규

2.

고원희, 파경 전 찍은 한복 화보 다시 보니..반지 여전히 손가락에

3.

백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"

4.

이효리, '60억 평창동 자택' 내부 포착…대형 거울 앞 '이상순♥' 밀착 포즈

5.

‘정경미♥’ 윤형빈, 결혼 13년 차 위기..“AI 상담 꼴 보기 싫어”

연예 많이본뉴스
1.

구성환, '딸 같은 꽃분이' 떠나보냈다…"언젠가 꼭 다시 만나자" 절규

2.

고원희, 파경 전 찍은 한복 화보 다시 보니..반지 여전히 손가락에

3.

백지영, 기싸움한 이효리와 어떤 사이길래…"친해질 기회 없었다"

4.

이효리, '60억 평창동 자택' 내부 포착…대형 거울 앞 '이상순♥' 밀착 포즈

5.

‘정경미♥’ 윤형빈, 결혼 13년 차 위기..“AI 상담 꼴 보기 싫어”

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 선수 끔찍한 사고" 외신도 대충격! 사상 첫 결선행, 연습 레이스 도중 불의의 추락…비장의 무기 시도하다 부상, 결국 기권

2.

"대표팀 다시 가도 되겠다" 우렁찬 격려…'어깨 통증' 문동주, 피칭 돌입 20구 "통증 없다" [오키나와 현장]

3.

전북 정정용호의 첫 라인업 공개, 이적생 모따-오베르단-박지수 20년만에 부활한 슈퍼컵 선발 출격→이승우 벤치…대전은 엄원상-루빅손 날개 가동

4.

"두 달 봅니다" 아쿼 보험이 울산에? NPB 12승 오카다, 이미 던지는 게 다르다 → 10개 구단 군침 흐를 듯

5.

다저스의 실패한 우승청부사, 폰세 백업은 싫어! → 노욕 때문에 아직도 백수 신세

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.