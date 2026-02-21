라인게임즈의 자체 개발 신작 '햄스터 톡', 데모 버전 스팀에서 첫 공개

라인게임즈는 자체 개발 신작 PC 타이틀 '햄스터 톡(Hamster Talk)'을 최초로 공개하고, 데모 버전을 다운로드할 수 있는 공식 스팀 페이지를 20일 오픈했다.
'햄스터 톡'은 방치형 소셜 시뮬레이션 장르 PC 패키지 타이틀로, 기존의 일반적 게임 플레이 방식과 달리 '방치형'이라는 장르 특성에 걸맞는 플레이 방식을 적용한 게임이다. 가장 큰 특징은 플레이 시작 이후에도 일상과 업무를 이어갈 수 있는 점으로, 이용자는 PC 화면 한켠에서 움직이는 귀여운 햄스터들과 가볍게 놀이를 즐기고 서로 상호작용하며 유대감을 쌓을 수 있다.
또 햄스터를 터치하거나 먹이를 주고, 청소하는 등 직접적인 플레이를 수행할 수 있으며, 햄스터가 사는 마을을 이용자 취향에 따라 꾸미고 장식하는 것도 가능하다. 전세계 이용자들이 모이는 광장을 통해 실시간으로 소통하고 친구를 사귈 수 있는 소셜 플레이 경험도 제공한다.
'햄스터 톡'은 데모 버전 공개를 시작으로 오는 24일 오전 3시부터 3월 3일 오전 3시(한국시각 기준)까지 온라인으로 개최되는 '스팀 넥스트 페스트(Steam Next Fest)'에 참가한다. 이후 올해 상반기 중 스팀을 통해 정식 발매할 계획이다.
발매 버전에는 이번 데모에 포함되지 않은 생산 콘텐츠 및 친구 타운 놀러가기 기능이 추가된다. 이를 통해 작물 재배와 아이템 제작으로 점차 햄스터 마을을 성장시켜 나갈 수 있으며 서로 함께하는 즐거움도 느낄 수 있다고 라인게임즈는 전했다.