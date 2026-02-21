현아, 임신설에 뿔났나...직접 노출 사진 공개→♥용준형과 데이트까지 인증

기사입력 2026-02-21 22:44


[스포츠조선 정안지 기자] 가수 현아가 임신설을 날리는 과감한 스타일을 선보였다.

현아는 21일 하트 이모티콘과 함께 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속에는 거울 셀카를 촬영 중인 현아의 모습이 담겨있다. 자연스러운 포즈 속 현아의 다소 과감한 스타일링에 시선이 쏠렸다. 속옷을 입지 않은 채 귀여운 캐릭터가 그려진 멜빵 의상을 착용한 것. 이에 고스란히 드러난 현아 만의 섹시미에 시선이 쏠렸다.

현아는 테니스 연습장을 찾은 일상 모습도 공개, 하늘색 테니스복을 입고 러블리 매력을 선보이고 있어 이목을 집중시켰다.

또한 현아는 남편 용준형과 데이트 중인 모습도 공개했다. 거울 셀카를 촬영 중인 부부. 똑같은 포즈 속 다정한 모습을 선보이고 있는 부부의 모습에 시선이 쏠렸다.

지난 20일 온라인 커뮤니티에는 현아와 용준형이 데이트 중인 모습이 공개됐다. 이 과정에서 다소 살이 오른 현아의 모습에 또 한 번 임신설이 불거졌다. 그러나 현아 측은 "현아의 임신설은 사실이 아니다. 꾸준히 운동하며 앨범 준비도 하고 있다"라고 해명했다.

한편 현아는 지난 2024년 10월 용준형과 열애 9개월 만에 초고속 결혼식을 올렸다. 이후 현아는 여러 차례 임신설이 불거졌지만 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.

