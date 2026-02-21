'57세' 지상렬, ♥16세 연하 신보람과 공개 연애 4개월 만에..."곧 결혼 느낌"
[스포츠조선 조윤선 기자] 지상렬과 신보람의 결혼에 관심이 쏠렸다.
21일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들'(이하 '살림남')에는 신보람과 핑크빛 연애 중인 지상렬과 전 '살림남' MC 김지혜가 출연했다.
이날 '살림남' 측은 57번째 생일을 맞은 지상렬을 위해 축하 케이크를 준비했다. 이를 본 김지혜는 "57세면 곧 환갑잔치도 '살림남'에서 해줘야 되는 거 아니냐"고 농담했고, 지상렬은 "'살림남'이 내게는 보금자리"라며 흐뭇한 미소를 지었다.
그러자 김지혜는 "환갑잔치 전에 다른 잔치도 할 것 같다. 느낌이 온다"며 지상렬의 결혼 가능성을 언급해 분위기를 달궜다.
MC 은지원은 "영상을 보면 신보람은 더 이상 할 게 없다. 형이 잘하면 된다"고 말했고, 지상렬은 "내가 딱히 잘못한 건 없다"며 당황한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.
실제로 신보람과 친분이 있다는 김지혜는 "두 사람 다 아는 사이니까 뽀뽀했다고 상상하기 힘들다"고 말해 웃음을 안겼다. 스킨십 이야기가 나오자 지상렬은 진땀을 흘렸고, 김지혜는 "다 큰 어른이 손만 잡고 사귀었다는 거냐. 뽀뽀 이상 하지 않았냐"고 추궁해 웃음을 더했다.
그런가 하면 지상렬은 명절 이야기가 나오자 "우리 집은 차례도 지내고 제사도 지낸다. 집안 행사가 되게 많이 있다"고 말했다.
이에 박서진은 "결혼하면 신보람이 다 해야 되는 거 아니냐"고 걱정했고, 지상렬은 "내가 한다. 신보람은 가만히 있어"라며 박력 있는 모습을 보였다.
한편 지상렬은 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애 중이다.
