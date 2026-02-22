김준수, 사이버트럭 국내 1호 차주라더니 "테슬라만 5대..슈퍼카 15대 처분"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 테슬라 차량만 5대를 보유하고 있다고 밝혔다.
21일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 자타공인 '자동차 덕후' 김준수의 특별한 출근길이 공개됐다.
이날 김준수는 미래형 픽업트럭 '사이버트럭'을 직접 운전해 매니저 없이 이동했다. 최첨단 자율주행 기능을 활용해 핸들과 페달에서 손발을 뗀 채 주행하는 모습에 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다.
특히 김준수가 '사이버트럭 국내 1호 차주'라는 사실이 공개돼 관심을 모았다. 그는 "나도 사실 (1호라는 걸) 몰랐다. 이 차를 눈여겨보다가 너무 타보고 싶다는 생각을 하게 돼서 기다리고 있었다. 그런데 우리나라에는 정식으로 들어오더라도 정말 오랜 시간이 걸리거나 안 들어올 수도 있다는 얘기를 들었다. 그러면 직수입으로라도 타봐야겠다는 생각이 들어서 직수입을 해놓고 보니까 (1호라는 걸) 기사 통해 알게 됐다"고 설명했다.
정식 출시가보다 약 두 배 높은 가격에 구매했다는 그는 "들어올 줄 알았으면 당연히 기다렸다"고 솔직하게 털어놨다. 차량을 금색으로 도색한 이유에 대해서는 "일론 머스크가 추후에 낼 차량 중에 사이버캡이라는 차가 있다. 로봇 택시를 할 차량인데 그 차 색깔이 딱 저 색이라서 어차피 래핑을 해야하니까 저 색으로 하게 된 것"이라고 전했다.
과거 슈퍼카만 15대를 보유했을 정도로 자동차를 좋아한다는 김준수는 "정말 예전 이야기다. 지금은 다 정리하고 부모님 사드린 것까지 합해서 현재는 테슬라만 5대 있다"고 덧붙였다.