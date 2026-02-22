故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

|
[스포츠조선 김수현기자] 가수 故 성인규가 세상을 떠난지 13년이 흘렀다.
흉선암은 무증상인 경우가 많으나 기침, 흉통, 호흡곤란 등이 나타날 수 있다.
고인의 사망 소식에 2PM 닉쿤 택연, 같은 소속사 DSP미디어의 카라 레인보우, SS501 출신 김형준 등도 트위터에 애도의 뜻을 표했다.
故 성인규는 세상을 떠나기 2년 전 흉선암 2기 판정을 받고 자신의 싸이월드 미니홈피를 통해 투병 사실을 고백했다.
그는 "2011년 4월 초 가슴에 통증이 심하게 오기 시작했다. 상태가 심각해진 것을 느끼고 병원에 가서 CT 촬영을 하고 조직검사와 여러 가지 검사를 한 결과 악성 종양이었다"며 "가슴샘에 종양이 생긴 걸 모르고 있다가 목 핏대로까지 타고 올라와서 숨을 쉬기도 힘들고 더 참고 있었으면 정말 상상할 수 없었다"고 털어놨다.
이어 "5월부터 6월까지 항암치료를 했다. 수술은 위험해서 못한다고 하더라. 사실 스트레스도 많이 받고 2009년 후반기부터 많이 힘들었다"며 "어디가 안 좋아서 걸리는 게 아니라고 한다. 모든 원인은 스트레스인 것 같다. 병원에서 당분간 내가 좋아하는 노래는 안 하는 게 좋을 거 같다고 했다. 지금은 노래하는 것이 숨도 차고 많이 힘들지만 꿈을 포기하지 않겠다. 보여주겠다. 앞으로 치료 잘 받으면서 건강해지면 좋은 소식 들려주겠다"며 투병 생활 중에도 무대를 향한 굳은 의지를 보였다.
그는 "앞으로 치료 잘 받으면서 건강해지면 좋은 소식 들려주겠다. 꼭 보답하겠다. 곧 무대에서 뵙겠다"고 말해 팬들을 더욱 안타깝게 했다.
한편 故 성인규는 SBS 시트콤 '웬만해선 그들을 막을 수 없다', KBS 2TV '성장드라마 반올림' 등에 출연한 아역배우 출신으로 연예계에 입성했다.
이후 2008년 그룹 에이스타일로 데뷔했으나 2009년 팀 해체 후 방송 활동은 하지 않았다.
