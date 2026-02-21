유재석, 횡령 의혹에 내용증명도 받았다..."아직 소송 들어간 건 아냐" ('놀뭐')

21일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석이 '쉼표, 클럽' 회원들을 집으로 초대해 화합의 시간을 갖는 모습이 그려졌다.
이날 유재석은 회비 문제로 소동을 겪었던 회원들과 관계 회복을 위한 자리를 마련했다. 그러나 주우재는 의미심장한 표정으로 내용증명 봉투를 꺼내 들며 분위기를 반전시켰다. 그는 지난달 2차 정모 당시 7천 원을 횡령한 유재석과 강원도 번개 모임에서 5만 원 금전 사고를 일으킨 정준하에게 내용증명을 전달했다.
이에 유재석은 "와서 내용증명 보낼 거면 한복은 왜 입고 왔냐"며 봉투로 주우재의 얼굴을 가볍게 치는 장난을 쳤고, 주우재는 "특수 폭행"이라며 억울함을 호소해 웃음을 자아냈다. 이를 지켜보던 하하는 주우재 편을 들었고, 유재석은 "내용증명이 뭔지는 아냐"고 받아쳤다. 발끈한 하하는 "내용증명 몇 번 보낸 사람이다. 안테나에 보내겠다"며 유재석의 소속사를 언급해 웃음을 자아냈다.
횡령 공범으로 몰린 유재석은 "이 양반과 나를 2인조로 묶지 마라. 이런 잡범과 나는 다르다"고 항변했다. 이어 정준하에게 "내용증명은 소송이 들어간 건 아니니까 마음 놔라"라고 설명했다. 이를 들은 정준하는 "많이 당해봤나 보다. 어쩜 그리 속속들이 아냐"고 받아쳐 웃음을 더했다.