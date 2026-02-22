김대호, 잘 다니던 'MBC 퇴사' 숨겨진 이유 있었다..."돈이 1순위 아냐" (데이앤나잇)

기사입력 2026-02-22 10:07


김대호, 잘 다니던 'MBC 퇴사' 숨겨진 이유 있었다..."돈이 1순위…

[스포츠조선 김수현기자] 김대호와 김광규가 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'에 출연, 예능계 새바람을 이끄는 주역들답게 토크쇼도 찢어버리는 맹활약을 펼쳤다.

지난 21일(토) 밤 9시 40분 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇' 13회는 시청률 조사기관 닐슨코리아 전국 기준 최고 3.6%를 기록했다. 김대호와 김광규는 괴로움과 외로움도 웃음으로 승화하는 유쾌한 입담으로 긍정적인 시너지를 전파했다.

먼저 오는 25일(수) 첫 방송될 '무명전설'에서 MC와 심사위원으로 나서는 김대호와 김광규는 '무명전설'에 대한 설명을 하던 중 서로를 자제하며 티격태격해 찰떡 호흡은 예고했다.

특히 김광규가 자신의 노래인 '열려라 참깨'에 맞춰 도전자의 복근이 공개된다는 떡밥을 던지자, 김대호가 당황해하는 모습으로 웃음을 일으켰다.

이어 아나운서 오디션인 '신입사원'을 통해 1836:1의 경쟁률을 뚫고 MBC에 입사했던 김대호는 입사 3년 만에 번아웃이 왔다고 털어놔 눈길을 끌었다.

김대호는 동료 아나운서 휴가로 라디오에 투입됐다가 시청자에게 온 사연을 공감 제로 멘트로 답해 PD로부터 혹평을 듣는가 하면, '불만제로' 출연 당시 자신의 성격과는 정반대인 '제로맨' 역할을 하다 방송인으로서의 소양이 부족함을 깨달아 첫 번째 사직서를 냈다고 고백했다.

결국 지난해 14년간 근무한 MBC를 퇴사하고 프리랜서를 선언한 김대호는 "돈이 1순위는 아니었다"라고 꼽은 후 "모험이지만 제 인생을 좀 더 재밌게 다채롭게 사는 걸 두고 고심했다"라며 인생의 개척 방법으로 퇴사를 택했다고 밝혔다.

또한 '연예계 대표 솔로남' 김대호와 김광규는 결혼에 대한 솔직한 생각을 전했다. 두 사람이 각각 "사주를 봤는데 50살 전에는 무조건 이성운이 있다고 했다", "비혼주의자 아니고 호시탐탐(?) 준비하고 있다"라고 얘기해 꺾이지 않은 결혼 의지를 피력한 것.


김대호, 잘 다니던 'MBC 퇴사' 숨겨진 이유 있었다..."돈이 1순위…

하지만 자연스러운 만남을 추구한다고 한 두 사람은 소개팅으로 생긴 트라우마를 털어놔 모두를 웃프게 했다. 김대호는 15년 전 감기에 걸렸다는 소개팅 상대방이 아직도 연락이 없다고, 김광규는 과거 소개팅을 한 뒤 연락이 끊겼던 상대방으로부터 어느 날 갑자기 '행운의 편지'를 받았다고 이야기해 웃음을 유발했다.

이런 가운데 김주하는 "소개팅을 한다면 김대호, 김광규 중 누구?"라는 질문에 거침없이 "김광규"를 선택해 김광규를 심쿵하게 했다. 그렇지만 김주하가 곧바로 "나 외모 안 봐", "외모를 보고 (결혼) 했다가..."라는 연이은 폭탄 발언을 터트리자, 뒷 목을 잡은 김광규는 조째즈의 멱살을 잡으며 "영국에서 또 편지가 왔어!"라고 포효해 폭소를 터트렸다.

특히 김광규는 오랜 솔로 생활로 인해 "집에 들어갔을 때 차가운 냉기가 싫어 '여보 나왔어'라고 외친다"라며 상황극을 벌인다는 말로 안쓰러움을 더했다.

그런가 하면 김광규는 과거 출연료가 3만 원, 5만 원이던 시절부터 11년간 모은 돈을 모두 날렸던 전세 사기 사연을 토로해 공감을 자아냈다. "화병이 났고, 너무 많이 울었다"라고 힘들었던 심경을 전했던 김광규는 심지어 "20살 신발 공장 일을 시작으로 택시, 웨이터, 영업사원 등을 거치며 모은 돈을 주식으로 다 날렸다"라며 그후 위안을 받으러 한강에 갔던 일을 털어놔 충격을 안겼다.

이에 더해 김광규는 막대한 손해를 입은 비트코인과 보이스피싱을 당할 뻔한 사연, 지인에게 돈을 빌려줬다가 못 받은 사연 등 파란만장한 스토리를 풀어내 안타까움을 일으켰다.

빠른 은퇴가 목표라고 한 김대호는 10년 후 자신의 모습에 대한 질문에 "만약에 제가 계획한 대로 원하는 은퇴가 가능한 시점이 온다면 느긋하게 석양을 바라보면서 그저 시간을 보낼 것 같다"라는 말과 함께 "크루즈를 타거나 무동력 요트를 타는 등 아직 꿈이 많다"라며 희망찬 미래를 예측했다. 김광규는 "(10년 후에도) 이 모습 그대로지 않을까요?"라며 소탈하지만 안정적인 미래를 꿈꾸고 있음을 내비쳤다.

마지막으로 김광규와 김대호는 '무명전설'의 대박을 기원하며 무대를 꾸몄다. 김광규는 '무명전설'에서 함께 심사를 보는 남진에 대한 존경심을 담은 '빈잔'을, 김대호는 '무명전설' MC로서 모든 시청자들이 프로그램에 '둥지'를 틀었으면 하는 바람을 담은 '둥지'를 열창했다. 프로그램에 대한 애정이 돋보였던 두 사람의 무대에 박수갈채가 쏟아졌다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇' 14회는 오는 2월 28일(토) 밤 9시 40분에 방송된다. [사진 제공=MBN '김주하의 데이앤나잇' 방송 캡처]

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이요원, '박보검 닮은꼴' 셋째 아들 최초 공개..이민정♥이병헌과도 만남

2.

故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

3.

김준수, 사이버트럭 국내 1호 차주라더니 "테슬라만 5대..슈퍼카 15대 처분"

4.

故 이은주, '주홍글씨' 뒤에 숨겨진 고통....21주기 다시 떠오른 그날

5.

'김구라 아들' 그리, '군 월급 30배 인상' 실화?...'55세' 임원희 충격 (미우새)

연예 많이본뉴스
1.

이요원, '박보검 닮은꼴' 셋째 아들 최초 공개..이민정♥이병헌과도 만남

2.

故 성인규, 24살 목숨 앗아간 '흉선암' 뭐길래?...팬들 눈물의 13주기

3.

김준수, 사이버트럭 국내 1호 차주라더니 "테슬라만 5대..슈퍼카 15대 처분"

4.

故 이은주, '주홍글씨' 뒤에 숨겨진 고통....21주기 다시 떠오른 그날

5.

'김구라 아들' 그리, '군 월급 30배 인상' 실화?...'55세' 임원희 충격 (미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

"김연아 금메달 빼앗아 갔잖아!" 논란의 연속, 충격 주장…'러시아 선수 없으니 女 피겨 경기력 10년 후퇴'

2.

'헝가리 귀화 후 첫 올림픽' 김민석, "대한민국 너무 사랑했기에 밤낮 고민"→"스케이트가 내 인생의 전부였다"[밀라노 현장]

3.

[밀라노 현장]'빙속 맏언니' 박지우 매스스타트 결선 14위…女빙속 베이징 이어 노메달, 韓빙속 24년만의 노메달 '충격'

4.

"결선 올라가야 하지 않을까" 조승민, 아쉬움의 눈물..."부족한게 많다고 생각했다"[밀라노 현장]

5.

누구보다 컸던 '철인' 이승훈의 빈자리..."매스스타트는 변수 대처가 실력" 정재원, 다시 도약할 시간[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.