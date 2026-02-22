그리 "'카리나와 친하다' 거짓말로 군생활 편하게 해…훈련병 사기극 수준"

기사입력 2026-02-22 22:58


[스포츠조선 이지현 기자] 가수 그리가 에스파 카리나 덕분에 편한 군대생활을 했다고 밝혔다.

22일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 해병대 복무를 마치고 돌아온 그리의 전역 현장 및 일상이 공개됐다.

이날 그리의 전역을 축하하기 위해 임원희, 조진세가 깜짝 방문해 해병대에 대해 이야기를 나눴다.

조진세는 "여자 연예인이 면회 온 적이 있냐"는 질문에, 그리는 "한 번도 온 적이 없다"고 답했다. 그러면서 훈련소 시절 에피소드를 털어 놓았다.

그는 "동기들이 '에스파 알아요?'라고 물었고, 친한게 아니라 알아서 '안다'고 답했다"면서 "연예인이면 다 친한 줄 안다. 그래서 '동현이 형이 에스파랑 친하대'라고 소문이 났다"고 운을 뗐다.


이어 "'혹시 카리나 아냐'고 물었고, 내가 이런 동경의 눈빛을 받아본 적이 있나 싶을 정도로 쳐다봐서 '나 리나랑 안다'고 했다. 거짓말에 훈련소가 난리가 났다"고 덧붙였다.

그리는 "내가 카리나랑 친하다는 이유로 동기들이 종교생활 후 받은 초코과자를 받치더라. 저한테 심장을 준거다"라면서 "동기들이 나중에 사인 받아달라고 했다"고. 이에 임원희는 "훈련병 상대로 사기극를 벌였다"고 놀렸다.

그리는 "나중에 카리나님 만나면, 해병대에서 아주 인기가 많다고. 덕분에 훈련소 생활 편했다고 말하고 싶다"고 덧붙였다.

