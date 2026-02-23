[공식] 김민하X노상현, '파친코' 이어 '별짓'으로 재회..이번엔 대환장 로코다

[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 새 로맨스 영화 '별짓'(서정민 감독, 봄바람영화사 제작)이 배우 김민하, 노상현의 캐스팅을 공개했다.
'고백의 역사' '20세기 소녀' '이 별에 필요한' 등 전 세계에 기분 좋은 설렘을 안겨준 다양한 로맨스 장르의 영화를 선보여온 넷플릭스가 다시 한번 모두의 연애 세포를 자극할 현실 공감 로맨틱 코미디 '별짓'의 제작을 확정했다
'별짓'의 이야기는 이렇다. 예술대 캠퍼스에서 운명처럼 만나 서로에게 첫 눈에 반한 수현(김민하)과 현태(노상현)는 누구보다 뜨겁게 사랑하며 연애를 이어간다. 10년을 만났으면서도 여전히 서로를 죽도록 사랑도 하고, 죽도록 미워도 하며 연애 때문에 별의별 짓을 다하는 대환장 커플의 현실 연애를 유쾌하게 담아낼 것을 예고, 기대감을 높이고 있다. '별짓'은 누구나 한 번쯤 겪어봤을 법한 혹은 한 번쯤은 겪어보고 싶은 뜨거운 연애의 리얼함을 로맨틱 코미디 장르로 보여줄 예정이다.
대학 동기로 시작해 10년째 사랑을 이어가는 커플, 수현과 현태 역은 김민하와 노상현이 맡아 설레는 케미스트리를 보여줄 예정이다. 시리즈 '파친코'를 통해 애틋한 로맨스를 선보였던 두 사람은 '별짓'에서 눈빛만 봐도 서로의 마음을 알아채는 장기 연애 커플로 재회한다.
'태풍상사' '내가 죽기 일주일 전' '파친코' 등의 묵직한 작품에서 시대의 공기를 담아내는 디테일하고 섬세한 연기를 선보였던 김민하는 능력 있는 큐레이터 수현으로 변신해, 일과 커리어는 완벽을 추구하지만 사랑과 질투 앞에서는 한없이 망가지는 반전 매력을 뽐낼 예정이다.
'대도시의 사랑법'으로 국내 유수 영화제의 신인남우상을 휩쓸고, '파친코' '?다 이루어질지니' 등으로 탄탄한 필모그래피를 쌓아가고 있는 노상현은 수현과 10년째 열애 중인 설치미술가 현태 역을 맡아 자신만의 신념과 고집이 있는 예술가로 새로운 변신을 예고한다.
연애 한번 요란스럽게 하는 오랜 커플이 극과 극의 감정을 오가며, 죽도록 사랑도 하고 죽도록 미워도 하는 유별난 로맨스를 담아낼 '?별짓'은 로맨스 장르로 재회한 김민하와 노상현의 현실 커플 같은 케미스트리로 전 세계 시청자들에게 색다른 설렘을 선사할 전망이다.
10년 장기 연애 커플의 현실 공감 로맨스를 그려낼 '별짓'은 한국예술종합학교 출신의 신예 감독인 서정민 감독이 메가폰을 잡아 재기발랄한 연출을 선보일 예정이다. 설렘 폭발 청춘 로맨스로 전 세계를 사로잡았던 남궁선 감독의 '고백의 역사', 인물을 향한 따뜻한 시선을 보여주며 관객의 공감을 이끌어냈던 김도영 감독의 '82년생 김지영'을 탄생시킨 봄바람영화사가 제작을 맡아 다시 한번 새로운 에너지를 선보일 예정이다.
'고백의 역사' '20세기 소녀' '이 별에 필요한' 등 다양한 작품을 통해 신진 창작자와의 작업마다 좋은 시너지를 만들어냈던 넷플릭스가 새롭게 선보일 '별짓'에 이목이 집중되고 있다.
