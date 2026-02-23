NCT JNJM, 오늘(23일) NCT 최강 듀오 제노·재민 출격…"완벽 그 자체인 케미"[일문일답]

class='mobile-ad' style='width:210px;height:220px;float:right;margin:10px 0 10px 10px;display:flex;'> class='mobile-ad' style='z-index: 9999; position: absolute;width: 200px; height: 200px;'> isMobile3 = window.matchMedia('only screen and (max-width: 768px)').matches; if (isMobile3) { document.write(' src=https://delivery.pryzmads.com/delivery/adjs?media_id=1&zone_id=5><\/script>'); } NCT JNJM의 첫 미니앨범 'BOTH SIDES'는 2월 23일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 동명의 타이틀곡 'BOTH SIDES' 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 오픈된다.
이번 앨범은 '양면성'이라는 키워드 아래 서로 다른 매력을 지닌 제노와 재민이 각자의 색깔을 선명하게 드러내면서도 때로는 연결된 하나의 존재처럼 완벽한 균형을 이뤄내는 서사를 담았으며, 동명의 타이틀곡을 포함해 'I.D.O.L.'(아이돌), 'What It Is'(왓 잇 이즈), 'HASHTAG'(해시태그), 'WIND UP'(와인드업), 'sexier'(섹시어) 등 총 6곡이 수록되어 있다.
align='left" bgcolor='#ffffff" class='caption'>NCT JNJM. 멤버 제노(왼쪽), 재민. 사진 제공=SM엔터테인먼트
타이틀곡 'BOTH SIDES'는 감각적인 사운드 디자인과 유려한 드럼 비트, 재치 있는 보컬과 랩이 경쾌하게 어우러진 힙합 댄스 곡으로, 가사에는 서로 다른 두 가지 매력으로 상대를 사로잡겠다는 메시지를 유쾌하게 풀어냈으며, 리스너들로 하여금 어느 쪽도 놓칠 수 없는 행복한 선택의 고민에 빠지게 만들 것으로 보인다.
특히 제노와 재민은 유닛 활동을 통해 그룹 NCT와 NCT DREAM과는 또 다른 새로운 매력을 보여주며 무한한 가능성을 입증함은 물론, 매 순간 변화무쌍한 음악적 시도로 다채로운 면모를 보여줄 계획인 만큼, 이번 앨범으로 보여줄 활약에 이목이 집중된다.
NCT JNJM은 오늘 오후 4시 30분부터 유튜브 및 틱톡 NCT 채널 등을 통해 첫 미니앨범 발매 기념 'NCT JNJM 'BOTH SIDES' Countdown Live'를 진행, 앨범 소개와 제작 비하인드, 유닛 데뷔 소감과 활동 계획 등 다양한 이야기를 들려줄 예정이다.