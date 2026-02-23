'73kg' 랄랄, 눈밑·코 성형 6일차..'확 달라진 얼굴' 인상까지 변했다
[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 눈 밑 지방 재배치와 코 성형 수술 이후 확 달라진 얼굴을 공개했다.
랄랄은 22일 "눈밑 지방 재배치+코 성형수술 6일차"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
사진에는 눈밑 지방 재배치와 코 성형 수술을 받은 랄랄의 모습이 담겨있다. 아직 부기가 남아있는 상태임에도 불구하고 이전보다 한층 또렷해진 이목구비가 시선을 사로잡는다. 랄랄은 수술 후 변화된 자신의 모습에 대해 "좀 더 착해진 것 같기도"라고 너스레를 떨었다.
랄랄은 수술을 결심한 이유도 솔직하게 밝혔다. 그는 "눈밑 지방이 튀어나와 메이크업으로도 커버가 되지 않아 수술을 결정했다"며 "상담을 받는 과정에서 코가 들리고 짧다는 이야기를 듣고 수술을 진행하게 됐다"고 설명했다.
또한 랄랄은 최근 몸무게가 73kg라고 밝히며 다이어트를 선언, 금주 일주일 만에 2kg 감량에 성공했다는 소식도 전하며 눈길을 모았다.
한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.
