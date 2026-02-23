'73kg' 랄랄, 눈밑·코 성형 6일차..'확 달라진 얼굴' 인상까지 변했다

기사입력 2026-02-23 09:38


'73kg' 랄랄, 눈밑·코 성형 6일차..'확 달라진 얼굴' 인상까지 …

[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 겸 방송인 랄랄이 눈 밑 지방 재배치와 코 성형 수술 이후 확 달라진 얼굴을 공개했다.

랄랄은 22일 "눈밑 지방 재배치+코 성형수술 6일차"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 눈밑 지방 재배치와 코 성형 수술을 받은 랄랄의 모습이 담겨있다. 아직 부기가 남아있는 상태임에도 불구하고 이전보다 한층 또렷해진 이목구비가 시선을 사로잡는다. 랄랄은 수술 후 변화된 자신의 모습에 대해 "좀 더 착해진 것 같기도"라고 너스레를 떨었다.


'73kg' 랄랄, 눈밑·코 성형 6일차..'확 달라진 얼굴' 인상까지 …
랄랄은 수술을 결심한 이유도 솔직하게 밝혔다. 그는 "눈밑 지방이 튀어나와 메이크업으로도 커버가 되지 않아 수술을 결정했다"며 "상담을 받는 과정에서 코가 들리고 짧다는 이야기를 듣고 수술을 진행하게 됐다"고 설명했다.

또한 랄랄은 최근 몸무게가 73kg라고 밝히며 다이어트를 선언, 금주 일주일 만에 2kg 감량에 성공했다는 소식도 전하며 눈길을 모았다.

한편 랄랄은 2024년 11세 연상 비연예인과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.