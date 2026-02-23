아이브 "한솥밥 후배 키키, 차트서 같이 사랑 받아 기쁘다"

그룹 아이브(IVE)가 23일 예스24 라이브홀에서 열린 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+) 발매기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.23/
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이브(IVE)가 후배 키키에 애정을 표했다.
아이브는 23일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 정규 2집 '리바이브 플러스' 쇼케이스를 열고 "같은 식구인 키키와 차트에서 같이 사랑 받아서 기쁘다"라고 했다.
아이브가 정규앨범을 발표하는 것은 2023년 4월 정규 1집 '아이해브' 이후 2년 10개월 만이다. 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '블랙홀', '뱅 뱅'을 비롯해 '숨바꼭질, '악성코드', '파이어워크', '핫 커피' 등 다채로운 트랙이 담겼다.
여기에 장원영의 '에잇'(8), 가을의 '오드', 이서의 '슈퍼 아이시', 리즈의 '언리얼', 레이의 '인 유어 하트', 안유진의 '포스' 까지 멤버별 솔로곡을 포함해 총 12곡이 수록됐다.
타이틀곡 '블랙홀'은 시네마틱한 분위기 속에서 전개되는 셔플 기반의 트랙으로, 넓게 펼쳐지는 공간감과 영화적인 사운드 텍스처가 높은 몰입도와 강렬한 중독성을 선사한다. 소멸과 탄생이 공존하는 '블랙홀' 이미지를 통해 아이브가 바라보는 현재와 변화를 표현, 빠르게 확산되기보다 안쪽으로 응축되는 사운드 구조는 지금 아이브가 어디에 서 있는지를 분명하게 보여준다.
앞서 아이브는 지난 9일 선공개된 더블 타이틀곡 '뱅 뱅'을 통해 정규 2집의 포문을 힘차게 열었다. 국내 유튜브 주간 인기 아티스트·주간 인기곡·일간 쇼츠 인기곡에서 1위를 비롯해 국내 주요 음원 차트에서 상위권에 안착했고, 해외 차트까지 상승세를 이어가며 흥행 가도를 달리고 있다.
그런 가운데, 스타쉽엔터테인먼트 한솥밥 후배 키키가 '404'로 음악방송 프로그램 1위했을 때, '뱅 뱅'으로 동시기에 활동 중이었던 아이브가 앙코르 무대를 함께해 눈길을 끌기도 했다.
안유진은 "컴백할 때 멋진 아티스트들과 경쟁할 수 있는 것도 영광인데, 특히 스타쉽 식구인 키키와 같이 차트에서 사랑 받아서 기쁜 마음이다. 예능 촬영을 통해 친분을 쌓게 됐는데, 너무 좋다"며 선배로 뿌듯함을 드러냈다.
아이브는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 '리바이브 플러스'를 발매한다.