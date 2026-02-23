'두산家 며느리' 조수애, 팔로우 수십명 끊어버렸다..급히 수습 "부계정과 착각"

기사입력 2026-02-23 18:15


'두산家 며느리' 조수애, 팔로우 수십명 끊어버렸다..급히 수습 "부계정…

[스포츠조선 김수현기자] 아나운서 출신 조수애가 SNS 부계정을 착각해 팔로우 수십 명을 언팔하는 해프닝을 겪은 뒤 급히 해명에 나섰다.

23일 조수애는 "부계정이랑 헷갈려서 팔로우를 몇십명 취소해버렸다"라며 속상함을 금치 못했다.

조수애는 "다시 팔로우 보내는 중인데 혹지 제가 갑자기 언팔한 분들은 꼭 알려주세요"라고 부탁했다.


'두산家 며느리' 조수애, 팔로우 수십명 끊어버렸다..급히 수습 "부계정…
SNS 계정을 여러개 만들어놓은 조수애는 계정이 헷갈려 팔로우 수십명을 모두 끊어버리는 실수를 한 것. 이에 곧장 수습하며 상황을 전달했다.

한편 조수애는 2016년 JTBC 아나운서로 데뷔했다. 그는 2018년 박서원 대표와 결혼하며 JTBC를 퇴사해 '두산가 며느리'로 화제를 모았으며 슬하에 아들 하나를 두고 있다.

조수애는 지난 2020년 잠시 남편 박서원 대표와 불화설이 있었지만, 이후 꾸준히 남편과의 다정한 모습을 보여주며 끈끈해진 부부 사이를 드러낸 바 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

스포츠 많이본뉴스
1.

쏘니한테 지고, 메시 분노 폭발! 심판실까지 쳐들어갔다? 사실무근…MLS 측 "메시, 리그 규정 위반하지 않았어"

2.

'100억 타자' 강백호 보직 확정…사령탑 미소 "연습하는 걸 보니 잘하더라, 그러나" [오키나와 현장]

3.

'307억 vs 1억' 같은 팀, 다른 세상, KBO에 도래한 '올 오어 낫싱'의 시대

4.

"손흥민 떠난 토트넘 '대충격'" 슈퍼컴, 16위 잔류 '희망 고문'! 아스널 22년 만의 EPL 우승…한국인 전멸→황희찬, 울버햄튼 강등 확률 100%

5.

"충격!" '감독 불쌍하다' 손흥민 없는 토트넘 기강 빠졌다…이고르 투도르 지시→미키 판 더 펜 '묵묵부답'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.