'두산家 며느리' 조수애, 팔로우 수십명 끊어버렸다..급히 수습 "부계정과 착각"
[스포츠조선 김수현기자] 아나운서 출신 조수애가 SNS 부계정을 착각해 팔로우 수십 명을 언팔하는 해프닝을 겪은 뒤 급히 해명에 나섰다.
23일 조수애는 "부계정이랑 헷갈려서 팔로우를 몇십명 취소해버렸다"라며 속상함을 금치 못했다.
조수애는 "다시 팔로우 보내는 중인데 혹지 제가 갑자기 언팔한 분들은 꼭 알려주세요"라고 부탁했다.
SNS 계정을 여러개 만들어놓은 조수애는 계정이 헷갈려 팔로우 수십명을 모두 끊어버리는 실수를 한 것. 이에 곧장 수습하며 상황을 전달했다.
한편 조수애는 2016년 JTBC 아나운서로 데뷔했다. 그는 2018년 박서원 대표와 결혼하며 JTBC를 퇴사해 '두산가 며느리'로 화제를 모았으며 슬하에 아들 하나를 두고 있다.
조수애는 지난 2020년 잠시 남편 박서원 대표와 불화설이 있었지만, 이후 꾸준히 남편과의 다정한 모습을 보여주며 끈끈해진 부부 사이를 드러낸 바 있다.
