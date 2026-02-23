허경환, '유퀴즈' 고정 걸림돌...경쟁자 등장에 울컥 "왜 발표 안 하냐"

기사입력 2026-02-23 18:20


[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 허경환이 '유퀴즈' MC 자리를 기다리다 결국 폭발했다.

23일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에서는 '방송에선 안 보여준 진짜 일상…궁금해요?(with 김영철 형&이동건 형)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

허경환은 제작진에게 카메라를 받아 들고 진짜 일상을 공개하기로 했다. 허경환을 만난 김영철은 "경환이를 데리고 너무 가고 싶었던 스시 집에 두 명 자리가 나서 경환이에게 밥을 사려고 한다"며 "여러분, 이것만 알아달라. 우리 '유퀴즈'와 상관 없이 만난 아이들"이라고 '유퀴즈 온 더 블럭' MC자리 경쟁자 임을 언급해 웃음을 안겼다.

허경환은 "원래 만나는데 우리가 '유퀴즈'를 하게 된 것"이라고 해명했고 김영철은 "중요한 건 저는 아무 그런 거 상관없이 가는데 댓글에 '김영철도 면접이냐' 하더라"라고 밝혔다. 이에 허경환은 "거기 왜 발표를 안 하는 거냐. 왜 발표 안 하는데"라고 울컥했다.


김영철은 "만약 내가 되면?"이라고 MC 자리를 욕심냈고 허경환은 "선배까지는 인정하겠다"고 밝혔다. 그러자 김영철은 "우리 더 넓게 생각하자. 나는 네가 '유퀴즈'에 들어가면 너무 좋다. 근데 내가 돼도 너무 이상하지 않냐. 나는 너랑 나랑 셋이 재석이 형이랑 뭐 하나 하는 거 어떠냐"고 새로운 제안을 했다. 하지만 허경환은 "난 너무 좋은데 셋은 힘들 거 같다"고 거절했다.

김영철은 "'유퀴즈' 때문에 만난 거 아니"라고 거듭 강조하며 "답을 달라고 할까? '유퀴즈' 제작진, ' 둘 다 쓸 마음이 없다'고 얘기해주면 우리도 그냥 SNS도 안 올리고 인터뷰도 안 하고 언급을 안 하면 되지 않냐"고 밝혔다.

허경환은 "섭섭할 거다"라고 말했고 김영철은 "저는 진짜 연락 기다리고 있겠다"고 MC 자리를 노렸다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

