정동원, 해병대 간 진짜 이유 있었다 "父도 미안함에 함께 삭발" ('연예뒤통령')

기사입력 2026-02-23 18:54


정동원, 해병대 간 진짜 이유 있었다 "父도 미안함에 함께 삭발" ('연…
사진=연예뒤통령 이진호

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 정동원이 해병대에 자원입대한 진짜 이유가 공개됐다.

23일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서는 '충격 단독! '할아버지와 약속 지킵니다' 정동원 해병대 간 진짜 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정동원은 이날 해병대 교육훈련단에 입소, 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다. 정동원은 앞서 소속사 등을 통해 고등학교에 졸업한 뒤 해병대에 입대하겠다는 의사를 공개해온 바 있다. 소속사 쇼플레이 엔터테인먼트 측도 "정동원이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정"이라고 밝혔기에 정동원이 해병대에 입대한 이유에 대해 관심이 쏠렸다.

이진호는 "정동원은 꽤나 오래 전부터 해병대 입대에 대한 의지를 드러내왔다고 한다. 실제로 1년 전부터는 무대 위에 올라 팬들에게 해병대에 가겠다는 소신을 밝혀왔다"며 "정동원이 해병대를 택한 진짜 이유는 할아버지에 대한 동경"이라고 밝혔다.


정동원, 해병대 간 진짜 이유 있었다 "父도 미안함에 함께 삭발" ('연…
정동원은 부모님의 이혼으로 어린 시절부터 자신을 키워줬던 할아버지에게 많이 의지해왔다. 하지만 정동원의 할아버지는 정동원이 TV조선 '미스터트롯' 출연 중이던 2020년 1월 폐암으로 떠났고, 이에 정동원은 추모 무대를 펼치며 할아버지를 애도하기도 했다.

알고보니 정동원의 할아버지도 해병대 출신이었다고. 이진호는 "할아버지는 생전에도 정동원에게 수 차례, 수십 차례에 걸쳐 '남자라면 당연히 해병대를 가야 한다. 이왕 가는 거 제대로 갔다 와라'라는 말을 해왔다고 한다"며 "정동원은 할아버지가 돌아가신 이후 해병대 입대에 대한 의지가 생긴 것"이라고 밝혔다. 심지어 정동원은 할아버지가 복무했던 포항 1사단에 지원하며, 할아버지를 향한 사랑을 보여줬다.

이진호는 "정동원의 아버지 역시 아들에게 여러가지로 미안한 마음을 안고 있었다더라. 그래서인지 아들을 응원하기 위해 아버지 역시 아들의 군입대를 격려하기 위해 함께 삭발을 했다고 한다"고 밝혀 눈길을 모았다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

연예 많이본뉴스
1.

조세호, 조폭 연루설로 일 끊긴 근황 "시간 너무 안 가 기타 배워" ('도라이버4')

2.

이소라, 신동엽 의식해 결혼식 불참했다..."생각 깊다" 절친도 인정 (짠한형)

3.

'54세' 캔 배기성 "뇌 기능 떨어져"..청천벽력 진단에 이은비♥ 오열 ('조선의')

4.

'성형 13번' 연예림, 눈 수술 8번에 시력 저하 호소 "의료사고 수준"

5.

[SC이슈] 김지호, 대여책 밑줄 논란→사과문에도 일파만파…"몇년전부터 꾸준히?" "그동안 빌린 책 확인해봐야"

스포츠 많이본뉴스
1.

쏘니한테 지고, 메시 분노 폭발! 심판실까지 쳐들어갔다? 사실무근…MLS 측 "메시, 리그 규정 위반하지 않았어"

2.

'100억 타자' 강백호 보직 확정…사령탑 미소 "연습하는 걸 보니 잘하더라, 그러나" [오키나와 현장]

3.

'307억 vs 1억' 같은 팀, 다른 세상, KBO에 도래한 '올 오어 낫싱'의 시대

4.

"손흥민 떠난 토트넘 '대충격'" 슈퍼컴, 16위 잔류 '희망 고문'! 아스널 22년 만의 EPL 우승…한국인 전멸→황희찬, 울버햄튼 강등 확률 100%

5.

"충격!" '감독 불쌍하다' 손흥민 없는 토트넘 기강 빠졌다…이고르 투도르 지시→미키 판 더 펜 '묵묵부답'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.