정동원, 해병대 간 진짜 이유 있었다 "父도 미안함에 함께 삭발" ('연예뒤통령')

23일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서는 '충격 단독! '할아버지와 약속 지킵니다' 정동원 해병대 간 진짜 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.
정동원은 이날 해병대 교육훈련단에 입소, 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무할 예정이다. 정동원은 앞서 소속사 등을 통해 고등학교에 졸업한 뒤 해병대에 입대하겠다는 의사를 공개해온 바 있다. 소속사 쇼플레이 엔터테인먼트 측도 "정동원이 오랜 시간 품어온 뜻에 따른 결정"이라고 밝혔기에 정동원이 해병대에 입대한 이유에 대해 관심이 쏠렸다.
이진호는 "정동원은 꽤나 오래 전부터 해병대 입대에 대한 의지를 드러내왔다고 한다. 실제로 1년 전부터는 무대 위에 올라 팬들에게 해병대에 가겠다는 소신을 밝혀왔다"며 "정동원이 해병대를 택한 진짜 이유는 할아버지에 대한 동경"이라고 밝혔다.
정동원은 부모님의 이혼으로 어린 시절부터 자신을 키워줬던 할아버지에게 많이 의지해왔다. 하지만 정동원의 할아버지는 정동원이 TV조선 '미스터트롯' 출연 중이던 2020년 1월 폐암으로 떠났고, 이에 정동원은 추모 무대를 펼치며 할아버지를 애도하기도 했다.
알고보니 정동원의 할아버지도 해병대 출신이었다고. 이진호는 "할아버지는 생전에도 정동원에게 수 차례, 수십 차례에 걸쳐 '남자라면 당연히 해병대를 가야 한다. 이왕 가는 거 제대로 갔다 와라'라는 말을 해왔다고 한다"며 "정동원은 할아버지가 돌아가신 이후 해병대 입대에 대한 의지가 생긴 것"이라고 밝혔다. 심지어 정동원은 할아버지가 복무했던 포항 1사단에 지원하며, 할아버지를 향한 사랑을 보여줬다.
이진호는 "정동원의 아버지 역시 아들에게 여러가지로 미안한 마음을 안고 있었다더라. 그래서인지 아들을 응원하기 위해 아버지 역시 아들의 군입대를 격려하기 위해 함께 삭발을 했다고 한다"고 밝혀 눈길을 모았다.