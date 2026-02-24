IMF 사태→구권 화폐 사기까지..박신혜 '언더커버 미쓰홍' 자체 최고 기록 이유 있었다

[스포츠조선 조지영 기자] '언더커버 미쓰홍'이 시대상을 자연스럽게 녹여내며 안방극장의 몰입과 공감을 얻고 있다.
tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호 연출)이 뜨거운 화제성 속에 순항 중이다. 지난 21일 방송된 11회 시청률은 케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 전국 기준 평균 10.6%, 최고 12.6%, 수도권 기준 10.7%, 최고 13.1%를 기록하며 자체 최고치를 경신했다. tvN 타깃 2049 시청률 역시 전국과 수도권 모두 1위를 차지하며 전채널 동시간대 정상을 지켰다.
1997년 외환위기(통칭 'IMF 사태')를 중심으로, 세기말 배경을 짐작할 수 있는 여러 요소들이 '언더커버 미쓰홍'의 스토리에 자연스럽게 녹아들며 매회 화제의 중심에 서 있다. 레트로 무드를 머금은 인테리어 소품이나 캐릭터들의 스타일링에 그치지 않고 시대를 관통했던 여러 사건들이 극의 서사와 나란히 배치됨으로써 한층 입체감 가득한 드라마가 탄생했다.
먼저 우리 사회에 크고작은 상흔을 남긴 IMF 사태가 현실적으로 조명됐다. 한민증권은 구조조정을 통해 고용인원을 무려 40% 감축하고, 홍금보(박신혜)의 룸메이트 김미숙(강채영)은 극단적 선택을 시도하는 등 기업의 재정부터 개인의 삶까지 송두리째 바꾼 IMF 사태의 영향력을 짐작하게 했다. 뿐만 아니라 당시 국민들이 금을 모아 외채를 상환하려 한 범국민적 '금모으기 운동'이 벌어졌고, 극 중 홍금보의 아버지 홍춘섭(김영웅) 역시 두 딸의 돌반지를 모두 내놓는 모습이 그려져 국가 위기를 다 함께 극복하기 위해 발 벗고 나섰던 국민들의 열기와 헌신을 느끼게 했다.
극 후반부부터 점차 커져가는 존재감을 자랑하는 PC통신 '여의도 해적단' 역시 시대적 고증의 결과물이다. 1990년대 PC통신은 게시판과 대화방 등을 통해 실시간 텍스트 소통을 나눌 수 있는 서비스로, 인터넷 보편화 이후 쇠퇴를 맞이해 현재는 자취를 감췄다. 증권가에 부유하는 온갖 소문들의 집결지이자 이슈 공론화의 장으로, 때로는 여론 형성의 도구로 사용되며 홍금보의 언더커버 작전에 변수로 떠오른 '여의도 해적단'은 그 시절 PC통신의 감성을 고스란히 전달하면서 시청자들의 시선을 모았다.
새롭게 힘을 모은 홍금보와 고복희(하윤경), 알벗 오(조한결), 이용기(장도하)가 작전을 꾸미면서 착안한 '구권 화폐 사기' 사건도 등장했다. 희소성 있는 구권 화폐를 보유하고 있다며 고위 정치인과 국정원 관계자 등을 사칭, 현금을 세탁해 주면 수수료를 지급하겠다고 접근해 오는 사기 수법은 실제로도 행해지며 수많은 피해 사례를 낳았다. 홍금보과 동료들은 똑같은 수법으로 알벗 오의 아버지 오덕규(김형묵) 상무에게 접근해 한민증권 비자금을 손에 넣는 데 성공했다.
이렇듯 '언더커버 미쓰홍'은 1990년대 후반을 배경으로 가상의 이야기를 그려내면서도 시대적 요소들을 가미해 유의미한 메시지들을 전달한다. 현실을 반영하는 위기와 갈등, 그리고 이를 헤쳐 나가는 인물들의 슬기로운 면모와 따뜻한 가족애, 동료애가 더욱 힘을 얻으며 빛을 발하고 있다.