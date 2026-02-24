[공식]아이돌 출신 프로듀서, 日서 코카인·대마 소지 혐의 체포…소속사 “수사 적극 협력"(전문)

기사입력 2026-02-24 15:28


사진=재이콥스(왼쪽)와 챈슬러.

[스포츠조선 김소희 기자]국내 아이돌 그룹 DMTN(옛 달마시안) 출신이자 프로듀서 재이콥스(사이먼)와 가수 챈슬러가 일본 현지에서 마약 혐의로 체포된 가운데, 소속사 측이 공식 사과했다.

24일 재이콥스, 챈슬러 소속사 재이콥스 측은 공식 입장문을 통해 "최근 일부 언론을 통해 보도된 당사 소속 프로듀서들의 체포 소식과 관련해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

이어 "현재 해당 사안과 관련된 사실관계 확인에 최선을 다하고 있으며, 진행 중인 모든 수사 과정에도 성실하고 적극적으로 협력하고 있다"고 전했다. 또 "아직 구체적인 내용이 확인되지 않은 상황인 만큼, 정확한 사실관계가 파악되고 상황이 정리되는 대로 추가 입장을 신속하고 투명하게 안내하겠다"며 "다시 한 번 이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 고개를 숙였다.

앞서 교도통신(共同通信) 등 현지 매체에 따르면, 23일 오전 재이콥스와 일행 3명은 일본 아이치현의 한 호텔에서 마약류관리법 위반(소지) 혐의로 체포됐다. 보도에 따르면 일본 경시청 마약·총기대책과는 이들을 현행범으로 체포하고 구체적인 경위를 조사 중이다.

일행에는 일본 연예기획사 에이벡스 직원 2명과 재이콥스 소속 음악 프로듀서 1명이 포함된 것으로 알려졌다. 경찰은 해당 객실을 수색하는 과정에서 코카인과 대마로 추정되는 물질이 담긴 봉투를 발견한 것으로 전해졌다. 현재 마약 입수 경로와 유통 과정 등에 대한 수사가 진행 중이다.

재이콥스는 DMTN 출신 프로듀서로, 2017년 글로벌 프로젝트 그룹을 제작하기 위해 XGALX를 설립했으며, 2022년 걸그룹 XG를 데뷔시켰다.

XG는 지난해 미국 최대 음악 축제인 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival )무대에 오르며 글로벌 시장에서 존재감을 키워왔다.

다음은 소속사 재이콥스 측 공식 사과문 전문


당사 소속 프로듀서 관련 보도에 대한 사과문

안녕하세요, (주)재이콥스 입니다.

최근 일부 언론을 통해 보도된 당사 소속 프로듀서들의 체포 소식과 관련하여 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 무겁게 받아들이고 있습니다.

당사는 현재 해당 사안과 관련된 사실관계 확인에 최선을 다하고 있으며, 진행 중인 모든 수사 과정에도 성실하고 적극적으로 협력하고 있습니다.

아직 구체적인 내용이 확인되지 않은 상황인 만큼, 정확한 사실관계가 확인되고 상황이 정리되는 대로 추가 입장을 신속하고 투명하게 안내 드릴 예정입니다.

다시 한번 이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드립니다.

