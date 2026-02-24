'매드 댄스 오피스' 염혜란 "플라멩코 연습만 3개월, 준비 과정 쉽지 않았다"

영화 '매드댄스오피스' 언론 시사회 및 기자간담회가 24일 오후 서울 용산구 CGV아이파크몰에서 열렸다. 배우 염혜란이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.24/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 염혜란이 영화 '매드 댄스 오피스'에서 플라멩코를 소화하기 위해 노력한 점을 이야기했다.
염혜란은 24일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '매드 댄스 오피스' 언론·배급 시사회에서 "작품을 위해 플라멩코를 3개월 동안 연습했다"고 했다.
3월 4일 개봉하는 '매드 댄스 오피스'는 '갓생'을 자부하던 완벽주의 공무원이 인생 최대의 균열을 맞이한 후 진짜 자신을 찾아 나서는 영화로, 조현진 감독이 메가폰을 잡았다.
'매드 댄스 오피스'로 새로운 연기 도전에 나선 염혜란은 24시간 빈틈없는 삶을 살아왔지만 한순간에 흔들리게 된 구청 과장 국희 역을 맡았다. 그는 "원톱 주인공이 아닌, 투톱 주인공이라고 생각하고 촬영했다. 영화를 찍으면서도 주인공은 아무나 하는 게 아니라는 걸 느꼈다. 그래서 지금까지 해왔던 대로 똑같이 하자고 마음을 먹었다. 특히나 주인공은 많은 분들의 도움으로 이뤄지는 자리이구나 싶었다. 제가 떨릴 때 조연 배우 분들이 채워주시는 걸 보고, 저 역시 이런 도움을 줬겠구나 싶었다. 또 전체적으로 주인공이지만, 빠지는 촬영 회차가 없어서 체력적으로도 그렇고 감정 중심을 잡는데 신경을 썼다"고 밝혔다.
이어 극 중에서 플라멩코를 소화한 그는 "춤을 3개월 정도 연습했다. 선생님도 플라멩코는 워낙 어려운 춤이어서 단기간에 완성되는 게 아니라고 말씀하셨다. 저 역시 동작을 하면서도 어려웠지만, 선생님을 따라 하면 흉내 내는 것처럼만 보일 것 같았다. 이 춤은 영혼의 춤이고, 한의 춤이기 때문에 감정을 담으려고 했지만 쉽지 않았다"고 털어놨다.