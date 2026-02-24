황보라, 400만 원 쓴 청소 업체 '손절' 선언..."결국 내 몸으로 뛴다"

기사입력 2026-02-24 18:26


황보라, 400만 원 쓴 청소 업체 '손절' 선언..."결국 내 몸으로 …

황보라, 400만 원 쓴 청소 업체 '손절' 선언..."결국 내 몸으로 …

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황보라가 과거 400만 원을 들여 청소 업체를 이용했던 경험을 털어놓았다.

24일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '400만 원과 맞바꾼 40년…초보맘 황보라 살려ㅣ대환장 대청소, 욕실 청소 꿀팁'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 육아로 정신없는 일상 속 욕실 대청소에 나섰다. 그는 "우인이 태어나기 전에 업체를 불러서 집 전체 청소를 한 적 있다"며 "그때 돈이 많이 들었다. 400만 원 정도 쓴 것 같다"고 밝혔다.

이어 "유리창 청소에 에어컨 청소까지 다 했는데, 지금 생각하면 후회된다. 그 돈이면 차라리 내가 몸으로 뛰는 게 낫겠다 싶었다"고 말했다.

결국 황보라는 청소 업체 대신 직접 청소에 나섰다. 설거지 후 교체한 수세미를 욕실용으로 재활용한다며 "깨끗하면 다 된다. 올인 스타일"이라고 웃어 보였다.


황보라, 400만 원 쓴 청소 업체 '손절' 선언..."결국 내 몸으로 …
하지만 욕실 곳곳에서 남편의 면도 찌꺼기와 염색 자국을 발견하자 분노가 폭발했다.

그는 "이 봐, 이 집 봐. 내가 이러니까 열 받는다"며 버럭했고, "남자들은 왜 뭐만 나오면 다 사냐"며 소비 습관까지 폭로해 웃음을 안겼다.

또 밥솥 자동 세척 기능을 처음 사용하며 "나 태어나서 이렇게 밥솥에 귀 기울여 보긴 처음"이라고 말하는 등 허당 매력도 드러냈다.


청소를 마친 황보라는 "스트레스 풀린다. 하고 나면 얼마나 깨끗하냐"며 뿌듯함을 전했다. 이어 "유튜브가 나를 움직이게 만든다. 그래서 좋다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

차태현, 소속사 대표의 굴욕...조인성 매니저로 전락 "섭외 전화·대본 대신 일겅줘"

3.

'故 최진실 딸' 최준희, 결혼식 앞두고 '41kg 비포 애프터' 공개..."지금 시작해야"

4.

'환연4' 박지현, 엔비디아로 재테크 대박…"삼성동으로 이사 가요"

5.

이용진 "신기루 결혼 때 준 금 1냥, 지금 900만 원…나도 사둘 걸" 후회

스포츠 많이본뉴스
1.

'3억+시속 300km' 람보르기니에 오른 '람보르길리' 김길리 "연예인 된 기분...기쁘고 행복하다"

2.

'부상에 눈물 펑펑' 도로공사 1패 이상의 충격…'진땀승' 현대건설 1위 맹추격[수원 리뷰]

3.

"딱 1경기만 던지고 결승전은 더그아웃서 응원할게요" 스쿠벌, 무슨 뚱딴지같은 소리? 이걸 용인한 미국도 참

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.