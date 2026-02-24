[공식]민희진, 또 기자회견…내일(25일) 직접 나선다

기사입력 2026-02-24 18:48


민희진. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 어도어 전 대표이자, 현 오케이 레코즈 대표인 민희진이 어도어 모회사 하이브와의 풋옵션 1심 소송과 관련 직접 입을 연다.

오케이 레코즈는 24일 "민희진 대표가 언론 관계자들을 모시고 1심 소송 결과 및 향후 계획에 대해 직접 말씀드리고자 기자회견을 개최한다"고 밝혔다.

기자회견은 오는 25일 오후 1시 50분, 서울 모처에서 열린다. 이날 민희진은 하이브와의 풋옵션 분쟁과 관련, 입장을 밝힐 것으로 보인다.

현재 민희진과 하이브 간 풋옵션 분쟁은 2심으로 넘어가며 법적 다툼이 이어지고 있다. 하이브가 1심 판결에 불복해 항소장을 제출하면서 양측 공방은 항소심에서 다시 판단받게 된 것이다.

앞서 서울중앙지법 민사합의31부(남인수 부장판사)는 하이브가 제기한 주주간계약 해지 확인 소송을 기각하고, 민희진이 제기한 주식 매매대금 청구 소송을 인용했다.

이에 따라 하이브는 민희진에게 약 255억 원 상당의 주식매수청구권(풋옵션) 대금을 지급해야 한다고 판결했다. 함께 풋옵션을 행사한 신 모 전 어도어 부대표와 김 모 전 이사에게도 각각 17억 원, 14억 원 지급을 명령했으며, 소송 비용 역시 하이브 측 부담으로 정해졌다.

재판부는 민희진이 어도어 독립 방안을 모색한 정황 자체는 인정되지만, 이를 곧바로 주주간계약의 중대한 위반으로 보기는 어렵다고 판단했다. 카카오톡 대화 등에서 독립 가능성을 검토한 흔적은 있으나 실제 실행 단계로 이어졌다고 보기 어렵고, 대표이사로서 음반 발매 및 월드투어 준비 등 경영 업무를 지속해 온 점도 고려됐다는 설명이다.

또한 '아일릿의 뉴진스 카피' 의혹 제기와 하이브의 음반 밀어내기 문제 제기 역시 계약 위반으로 단정하기 어렵다고 봤다. 재판부는 해당 발언이 의견 또는 가치 판단의 영역에 해당할 여지가 있으며, 내부 이메일을 통한 문제 제기 역시 공공의 이익과 관련된 사안으로 해석될 수 있다고 판단했다. 여론전과 관련해서도 갈등 표면화 과정에서 하이브 측 대응이 먼저 있었다는 점도 언급됐다.


이번 분쟁은 2024년 11월 민희진의 풋옵션 행사 통보를 계기로 촉발됐다. 당시 풋옵션 산정 기준은 어도어의 2022~2023년 평균 영업이익에 일정 배수를 적용하는 방식으로, 약 260억 원 규모 지급 가능성이 거론돼 왔다. 반면 하이브는 그보다 앞선 2024년 7월 주주간계약 해지를 통보했기 때문에 풋옵션 효력 역시 소멸됐다고 주장해 왔다.

이와 별개로 어도어가 제기한 추가 소송도 진행 중이다. 어도어는 다니엘과 가족 1인, 민희진을 상대로 약 431억 원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했고, 민희진과 다니엘 측 모두 법률대리인을 선임해 대응에 나선 상태다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

