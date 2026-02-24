'56억 손실' 조영구, 이번엔 몸이 무너졌다…당뇨·지방간 고위험군 진단에 '충격'
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 조영구가 건강 이상 진단을 받고 충격을 털어놨다.
24일 방송된 건강한 집2에는 조영구와 아내 신재은 부부가 게스트로 출연했다.
이날 조영구는 "한 살씩 나이를 먹을 때마다 불안하다. 특히 혈관 질환이 걱정된다"고 말문을 열었다. 그는 "어머니가 고혈압, 당뇨, 심장질환을 앓으셨다"며 가족력을 언급했다.
이어 "제가 50대 중반에 고지혈증 진단을 받았다. 또 당뇨 고위험군, 지방간 고위험군이라는 결과를 들었다"며 "11살 어린 아내와 살고 있어 더 신경을 썼는데 충격이 컸다"고 솔직하게 밝혔다.
조영구는 과거 56억 원 투자 손실을 겪은 사실로 화제를 모은 바 있다. 큰 재정적 시련을 딛고 활동을 이어가고 있는 가운데, 이번엔 건강 적신호까지 겹치며 우려를 자아냈다.
아내 신재은 역시 건강 고민을 털어놨다.
그는 "갱년기에 접어들면서 갑자기 체중이 6kg 늘었다. 콜레스테롤 수치가 높아 고지혈증 전 단계 진단을 받았다"며 "남편은 약까지 권유받았다. 둘 다 정신을 바짝 차리고 관리해야겠다고 생각했다"고 전했다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.