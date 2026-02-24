윤진이, 활동 중단 후 몰라보게 마른 근황 "최저 몸무게...44kg까지 빠져"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤진이가 고생 다이어트로 최저 몸무게를 기록했다고 밝혔다.
24일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 '윤진이 컴백. 소확행하는 일상 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한 달 만에 영상을 업로드한 윤진이는 팬들에게 근황을 알렸다.
영상에서 윤진이는 "재정비하는 시간 동안 SNS나 핸드폰 같은 것을 싹 끊고 아기만 봤다"며 "음식도 유기농 파는 곳에서 사서 정말 한 번도 안 사 먹고 집에서 다 요리를 했다"고 말했다.
집안일과 육아에만 몰두했다는 그는 "전자기기만 끊었는데도 진짜 심심하더라. 심심하니까 일찍 자게 됐다. 거의 9~10시면 잤다. '윤진이는 자연인이다'처럼 살아봤다"고 밝혔다. 이어 "오랜만에 돌아왔는데 오늘의 콘텐츠는 나만을 위한 시간"이라고 덧붙였다.
오랜만에 외식에 나선 윤진이는 "내가 좀 많이 말라보이지 않냐. 지금 45kg이다"라고 털어놨다. 고생 다이어트로 최저 몸무게를 찍기도 했다는 그는 "원래 44kg까지 갔는데 지금은 좀 찐 거다"라고 설명했다.
혼자 식사를 마친 뒤 집으로 돌아온 윤진이는 다시 육아에 집중했다. 그는 "집에서 나만 사랑해 주는 우리 제이제니가 있어서 행복하다"면서도 "초등학교 되면 날 떠날 거다. 친구들이 더 좋을 텐데 그게 뭔가 좀 아쉬운 것 같다"며 한숨지었다.
저녁에는 남편과 단둘이 외식에 나섰다. 연애 시절 애주가 커플이었다는 두 사람은 "술을 좋아해서 일주일에 3번 마셨다"며 "술 안 마시면 재미가 없었다"며 추억을 회상했다.
남편은 "지금도 제이제니 없으면 그랬을 거다"라고 말했고, 윤진이는 "그런데 난 지금 이 생활이 더 좋다. 소소한 거에 더 재미를 느낀다"며 달라진 생활 패턴에 만족감을 드러냈다.
이후 두 사람은 아이들 픽업 시간을 맞추기 위해 질주했다. 남편은 "우린 왜 이렇게 살아야 되는 거냐"고 토로했고, 윤진이는 "인생은 이런 거다"라고 말해 웃음을 유발했다.
