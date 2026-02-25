조혜련, 비에 공개사과 했다.."좋아서 한 행동, 리얼로 싫어하더라" ('롤링썬더')

기사입력 2026-02-25 07:44


조혜련, 비에 공개사과 했다.."좋아서 한 행동, 리얼로 싫어하더라" (…

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 조혜련이 비에게 공개 사과해 그 이유에 관심이 쏠렸다.

지난 24일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 "원조 쎈 언니들에 MZ 쎈 언니 등장? [신여성] EP.18 기쎈 언니들 (w. 카모)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 조혜련은 '센 언니에 대한 오해'라는 이날의 주제를 듣고 "옛날 내 캐릭터는 약간 남자들한테 들이대기였다"라면서 말문을 열었다.

그는 "'여걸파이브', '여걸식스' 할 때도 일단 내가 받쳐줘야 했다. 그래서 그걸 하는데 그런 내가 힘들기도 했다"라고 당시를 떠올렸다.

이를 들은 이경실은 "어떤 남자 연예인이 정말 싫어하는 표정을 지었다고 하지 않았냐"고 언급하자, 조혜련은 "비가 내리는 곳에서 뭘 하는 게 있었는데 내가 너무 들이댔다. 연예인 대 연예인인데 리얼로 좀 싫어하는 표정이었다"라고 털어놨다.


조혜련, 비에 공개사과 했다.."좋아서 한 행동, 리얼로 싫어하더라" (…
이경실은 "그럴 때 상처받는다"라고 했고, 이선민은 "예능에서 재미를 위해 필요한 역할인데 불구하고"라며 했다. 그러자 조혜련은 "그렇기도 하고 또 그분을 내가 좀 좋아했다. 진심과 개그가 섞였다"라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.

조혜련은 '그 사람이 누구였냐'라는 질문에 '비'라고 솔직하게 고백했다. 이어 조혜련은 비에게 과하게 들이댔던 당시를 떠올리며 "미안하다. 정말 죄송하다"라며 공개적으로 사과해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가…이강인 PSG 동료, 성폭행 혐의로 프랑스 법정 선다 '혐의 부인'

2.

'오현규 원더골' 하루만 100만 조회수 돌파! 튀르키예 大스타 탄생…시속 122㎞ 슈팅+3경기 3골→"성실하기까지 합니다"

3.

"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 러브콜…이적료 3000만 유로 '조정 가능성'

4.

나비효과 미쳤다! 그리즈만의 'MLS 이적'→이강인은 AT마드리드 합류…"시메오네, 그리즈만 공백 LEE로 메운다"

5.

"이사가면 어쩌지" '노시환 307억'에 놀란 가슴, 대한민국 최고 파이어볼러의 두가지 걱정거리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.