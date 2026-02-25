조혜련, 비에 공개사과 했다.."좋아서 한 행동, 리얼로 싫어하더라" ('롤링썬더')
[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 조혜련이 비에게 공개 사과해 그 이유에 관심이 쏠렸다.
지난 24일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 "원조 쎈 언니들에 MZ 쎈 언니 등장? [신여성] EP.18 기쎈 언니들 (w. 카모)"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 조혜련은 '센 언니에 대한 오해'라는 이날의 주제를 듣고 "옛날 내 캐릭터는 약간 남자들한테 들이대기였다"라면서 말문을 열었다.
그는 "'여걸파이브', '여걸식스' 할 때도 일단 내가 받쳐줘야 했다. 그래서 그걸 하는데 그런 내가 힘들기도 했다"라고 당시를 떠올렸다.
이를 들은 이경실은 "어떤 남자 연예인이 정말 싫어하는 표정을 지었다고 하지 않았냐"고 언급하자, 조혜련은 "비가 내리는 곳에서 뭘 하는 게 있었는데 내가 너무 들이댔다. 연예인 대 연예인인데 리얼로 좀 싫어하는 표정이었다"라고 털어놨다.
이경실은 "그럴 때 상처받는다"라고 했고, 이선민은 "예능에서 재미를 위해 필요한 역할인데 불구하고"라며 했다. 그러자 조혜련은 "그렇기도 하고 또 그분을 내가 좀 좋아했다. 진심과 개그가 섞였다"라고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.
조혜련은 '그 사람이 누구였냐'라는 질문에 '비'라고 솔직하게 고백했다. 이어 조혜련은 비에게 과하게 들이댔던 당시를 떠올리며 "미안하다. 정말 죄송하다"라며 공개적으로 사과해 폭소를 자아냈다.
