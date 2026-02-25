실리카겔 김한주, ♥오랜 연인과 결혼..방탄소년단 RM "축하합니다"

최종수정 2026-02-25 08:16

실리카겔 김한주, ♥오랜 연인과 결혼..방탄소년단 RM "축하합니다"

실리카겔 김한주, ♥오랜 연인과 결혼..방탄소년단 RM "축하합니다"

[스포츠조선 김소희 기자]밴드 실리카겔(Silica Gel) 멤버 김한주가 결혼 소식을 전했다.

김한주는 24일 자신의 계정에 웨딩 화보를 게재하며 직접 결혼을 알렸다.

공개된 사진 속 그는 연인과 함께 화이트 톤 의상을 맞춰 입고 갯벌을 거닐고 있다. 자연의 거친 질감과 순백의 드레스가 선명한 대비를 이루는 독특한 콘셉트는 두 사람만의 개성을 고스란히 담아내며 단숨에 시선을 사로잡았다.

특히 바다와 하늘이 맞닿은 탁 트인 풍경 속에서 완성된 장면들은 한 편의 화보집을 떠올리게 한다. 자유롭고 예술적인 분위기 속에서 두 사람의 환한 미소가 더해지며 한층 로맨틱한 감성을 자아낸다.

팬들 역시 "한주다운 감성", "세기의 결혼식", "너무 아름답다", "두 사람의 앞날을 응원한다" 등 축하 메시지를 쏟아내며 따뜻한 반응을 보내고 있다.


실리카겔 김한주, ♥오랜 연인과 결혼..방탄소년단 RM "축하합니다"
특히 방탄소년단 멤버 RM 또한 "축하합니다♥"라며며 두 사람의 앞날을 축하해 눈길을 끌었다.

한편 김한주는 실리카겔의 중심 보컬로, 2015년 EP '새삼스레 들이켜본 무중력 사슴의 다섯가지 시각'으로 데뷔했다. 이후 '쿄 181(Kyo181)', '노 페인(NO PAIN)', '틱 택 톡(Tik Tak Tok)' 등으로 이름을 알렸다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정子 '초5' 준후 방 공개, 급이 다른 럭셔리…호텔급 대형 통창→침대 가격만 약 2천만원 '헉'(이민정MJ)

2.

장항준 감독, '경거망동'이 현실로…600만 돌파에 '개명·귀화' 현실 되나

3.

'86세' 전원주, 5백만원 피부 시술 '얼굴 못 알아보겠네'..며느리도 깜짝

4.

조혜련, 자녀 연락 두절설에 솔직 심경 고백..."의연하게 대처"

5.

'흑백2 우승' 최강록 셰프, 모자 집착하는 이유…"머리카락에 힘이 없어, 매생이처럼 붙어있다" 고백(침착맨)

스포츠 많이본뉴스
1.

이럴수가…이강인 PSG 동료, 성폭행 혐의로 프랑스 법정 선다 '혐의 부인'

2.

'오현규 원더골' 하루만 100만 조회수 돌파! 튀르키예 大스타 탄생…시속 122㎞ 슈팅+3경기 3골→"성실하기까지 합니다"

3.

"韓 축구 '21호' 프리미어리거 나오나!" '괴물수비수' 김민재 첼시 러브콜…이적료 3000만 유로 '조정 가능성'

4.

나비효과 미쳤다! 그리즈만의 'MLS 이적'→이강인은 AT마드리드 합류…"시메오네, 그리즈만 공백 LEE로 메운다"

5.

"이사가면 어쩌지" '노시환 307억'에 놀란 가슴, 대한민국 최고 파이어볼러의 두가지 걱정거리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.