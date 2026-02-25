실리카겔 김한주, ♥오랜 연인과 결혼..방탄소년단 RM "축하합니다"
[스포츠조선 김소희 기자]밴드 실리카겔(Silica Gel) 멤버 김한주가 결혼 소식을 전했다.
김한주는 24일 자신의 계정에 웨딩 화보를 게재하며 직접 결혼을 알렸다.
공개된 사진 속 그는 연인과 함께 화이트 톤 의상을 맞춰 입고 갯벌을 거닐고 있다. 자연의 거친 질감과 순백의 드레스가 선명한 대비를 이루는 독특한 콘셉트는 두 사람만의 개성을 고스란히 담아내며 단숨에 시선을 사로잡았다.
특히 바다와 하늘이 맞닿은 탁 트인 풍경 속에서 완성된 장면들은 한 편의 화보집을 떠올리게 한다. 자유롭고 예술적인 분위기 속에서 두 사람의 환한 미소가 더해지며 한층 로맨틱한 감성을 자아낸다.
팬들 역시 "한주다운 감성", "세기의 결혼식", "너무 아름답다", "두 사람의 앞날을 응원한다" 등 축하 메시지를 쏟아내며 따뜻한 반응을 보내고 있다.
특히 방탄소년단 멤버 RM 또한 "축하합니다♥"라며며 두 사람의 앞날을 축하해 눈길을 끌었다.
한편 김한주는 실리카겔의 중심 보컬로, 2015년 EP '새삼스레 들이켜본 무중력 사슴의 다섯가지 시각'으로 데뷔했다. 이후 '쿄 181(Kyo181)', '노 페인(NO PAIN)', '틱 택 톡(Tik Tak Tok)' 등으로 이름을 알렸다.
