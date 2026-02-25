[SC리뷰] ‘틈만 나면’ 라미란·주종혁, 3단계 올킬 쾌거…6.1% 2049 화요 1위
[스포츠조선 조민정 기자] 라미란과 주종혁이 온몸 투혼 끝에 3단계 연속 성공을 이끌며 '틈만 나면' 상승세를 견인했다.
24일 방송된 SBS '틈만 나면'은 최고 시청률 6.1%, 가구 4.7%를 기록하며 연속 상승 흐름을 이어갔다. 2049 시청률은 1.7%로 화요일 방송된 드라마·예능 전체 1위를 차지했다. 닐슨코리아 수도권 기준이다.
이날 방송에는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 라미란, 주종혁이 출연해 파주 한증막과 어린이천문대를 찾았다.
첫 번째 미션은 릴레이로 목베개를 튕겨 목표물에 올리는 게임이었다. 세 번째 도전 만에 1, 2단계를 통과했지만, 이후 주종혁이 연이어 실수하며 흔들렸다. 그는 "칭찬 좀 해달라"고 요청하며 분위기를 반전시켰고, 8번째 도전에서 유연석과 호흡을 맞춰 3단계를 성공시켰다. 유재석은 "멋진 팀플레이"라며 환호했다.
두 번째 미션은 바퀴 달린 우주선을 밀어 달 스티커에 안착시키는 게임이었다. 라미란은 몸을 아끼지 않는 플레이로 현장을 웃음바다로 만들었다. 주종혁이 1, 2단계를 연속 성공시키며 분위기를 끌어올렸고, 마지막 3단계는 라미란이 짜릿한 코너링으로 마무리했다. 네 사람은 3단계 올킬에 성공했다.
라미란은 파주 10년 차다운 '마당발' 면모도 드러냈다. 맛집 사장과 직접 통화하는 등 여유 있는 모습으로 존재감을 보였다. 주종혁은 해외 유학 경험과 크루즈 바텐더를 꿈꿨던 이력을 공개하며 색다른 면모를 더했다.
'틈만 나면'은 매주 화요일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
