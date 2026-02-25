홍지민, 92→60kg까지 빼더니.."치팅데이 다음날엔 5시간 걸어"

24일 '지금 당장 홍지민' 채널에는 '남편도 아이도 없다 욕망의 엽떡 먹방, 자유부인 홍지민의 하루 (+나만의 밤 루틴)'라는 영상이 공개됐다.
홍지민은 남편이 두 딸을 데리고 발리 여행을 떠났다면서 모처럼 찾아온 자유를 만끽했다. 먼저 오랜만에 떡볶이를 시켜 먹으며 "잔소리하는 사람이 없어 너무 좋다. 애들은 제가 이런 걸 먹을 때면 '엄마는 다이어트를 한다면서 왜 밤에 먹고 우리는 못 먹게 하냐'라고 한다"라고 이야기했다.
이어 "저는 먹는 걸 좋아하는데, 다이어트에 성공한 걸 보면 나도 참 신기하다. 치팅데이를 해도 관리를 하면 된다. 그다음 날 뛰면 된다. 오늘 먹은 칼로리를 계산해서 그다음 날 운동해 일주일 안에만 빼면 된다. 5시간 걸으면 된다"라며 몸매 관리 비법을 전했다. 홍지민은 한때 몸무게가 92kg까지 나갔지만 이후 다이어트에 성공, 9년째 요요없이 몸매를 유지 중이다.
홍지민은 "진짜 살 찌우는 건 너무 쉽다. 전에 뮤지컬 '드림걸즈'를 할 때 한 달에 14kg가 쪘다. 삼시 세끼를 먹고 싶은 대로 원 없이 먹으면 4kg는 금방 찌는데 이걸 빼려면 죽어나가는 거다"라며 두 눈을 질끈 감았다.