이나영, 20년 전 연인에 성폭행 피해 고백..서현우 잡고 女연대('아너')[SC리뷰]

[스포츠조선 문지연 기자] '아너 : 그녀들의 법정' 이나영이 20년 전 성폭행 피해를 고백하자 연대의 물결이 이어졌다.
하지만 반격은 순탄치 않았다. '커넥트인'에 비정상적 접근이 감지되자, 박제열은 관리자 모드에서 긴급 셧다운을 실행, 이용자들의 어플을 삭제해 증거 인멸에 나섰다. L&J 해커 김동제(김문기)는 박제열 휴대폰 데이터를 이용해 관리자 모드 패스워드 해제를 시도했지만, 입력 제한이 걸리며 단 한 번의 기회만 남겨둔 절체절명의 상황에 놓였다. 그 때, 강신재(정은채)의 약혼자인 IT 기업 '더프라임' 대표 백태주(연우진)가 실력을 발휘했다. 관리자 화면 해제에 성공, 마침내 '커넥트인'의 접속 기록, 자금 거래 내역, 피해자 공급 지시 메시지까지, 증거를 확보했다.
역풍을 맞는 결과가 오더라도 함께 감당하기로 다시 한번 서로를 끌어안은 L&J 3인방. 하지만 화살을 맞은 건 L&J가 아니었다. 박제열은 법무부장관으로부터 직무집행정지를 통보받고 벼랑 끝에 몰렸다. 경찰 내부의 부패 고리도 끊어졌다. 박제열의 하수인이었던 경찰 김승진(정희태)은 L&J가 확보한 증거를 빼앗기 위해 총까지 겨누며 위협했지만, 이미 그의 대포폰과 마약 주사기 증거 인멸을 목격하고 의심을 품었던 황현진(이청아)의 남편이자 그의 파트너 형사 구선규(최영준)가 권총의 실탄을 미리 빼두는 치밀함으로 대응했다. 결국 김승진은 현행범으로 체포됐다.
무엇보다 윤라영의 용기는 거대한 파동을 일으켰다. "변호사님이 제 옆에서 주셨던 그 용기를 돌려드린다"는 등, 방송을 본 이전 의뢰인들과 수많은 시민이 그녀의 용기를 응원하는 꽃바구니를 보내왔다. 게다가 그늘에 숨어 있던 '커넥트인' 피해자들이 용기를 내어 하나 둘 L&J 사무실 문을 열고 들어섰다. 윤라영은 "여러분을 지키기 위해 모든 걸 다 하겠다"고 약속하며, 혼자가 아닌 '연대'의 힘으로 거대 악에 맞선 본격적인 전쟁의 서막을 열었다.
그러나 모두가 같은 마음은 아니었다. '커넥트인'의 또 다른 성착취 피해자 한민서(전소영)가 자신이 당한 일들보다 더 고통스럽게 되돌려주겠다며 짐을 싸서 윤라영의 집에서 나간 것. 박제열의 딸 박상아(김태연)에게 접근하고, 그의 무자비한 폭행의 증거를 수집하는 등, 자신만의 방식으로 복수를 계획하고 있는 한민서가 어떤 변수가 될지 긴장감을 드높였다. ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'은 매주 월, 화 오후 10시 방송되며, KT 지니 TV와 쿠팡플레이에서도 공개된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com