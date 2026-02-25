"폐쇄병동에 3번 입원까지했는데"…현주엽, 방 뒤지다 딱걸렸다→子 마이크 빼며 촬영 거부·연락 두절(아빠나)

[스포츠조선 고재완 기자] 농구선수 출신 방송인 현주엽의 아들 현준희가 촬영을 거부하고 돌연 가출한다.

25일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 현주엽이 편의점에 간 아들 준희의 방을 정리하다 말고 책상을 뒤지기 시작한다. 책상 위 잡동사니 속에서 현주엽은 준희가 '첫사랑 누나'와 함께 찍은 네 컷 사진과 토끼 인형 키링을 발견했다. 또 준희가 아끼는 프라모델을 정리하다 망가뜨렸다. 현주엽은 이를 고치려 했지만, 프라모델이 더 망가지며 총체적 난국에 빠졌다. 이에 전현무는 "나...뒤에는 못 보겠다"며 앞으로 현주엽과 준희 사이에 벌어질 일에 눈을 질끈 감았다.

아니나 다를까, 집에 들어오자마자 아빠 현주엽이 자신의 방에 있는 모습을 본 준희는 "왜 거기 들어갔냐"며 날 선 반응을 보였다. 현주엽이 사진과 토끼 인형에 대해 묻자, 준희는 "왜 건드리냐. 나한테 엄청 소중한 거다. 누나랑 커플로 맞춘 거다. 손대지 말라고 했지 않냐"며 화를 냈다. 결국 감정을 주체하지 못한 준희는 마이크를 빼며 촬영을 거부했고, 집 밖으로 나가 아빠의 연락도 거부했다. 제작진에게 준희는 "속에서 천불이 났다. 소중한 사진과 추억을 함부로 치우고 그런 걸 보고 되게 화가 났다"고 토로했다.


그러나 현주엽은 오히려 아들의 돌발 행동을 이해하지 못했다. 전현무는 "지금도 왜 화가 났는지 짐작이 안 가냐. 이 형 안 되겠다"며 한숨을 내쉬었다. 이어 전현무는 "저 나이에는 내 공간, 내 물건 존중이 소중한 시기다. 나도 준희 나이대에 예민했다. 개인 물건은 건드려도 상관없는데 이성 문제는 컸다. 여자인 친구랑 스티커 사진 찍을 수도 있고, 아무것도 아닌데 그 사진 하나로 부모님은 '얘 누구냐', '공부 잘하냐'고 몇 시간을 이야기한다. 쓸데없는 논쟁이 되니까 안 보여주는 거다"라고 쓴소리하며 준희의 마음을 대변했다.

현주엽의 아들 현준희는 불면증과 호흡곤란, 악몽 등으로 4번의 입원 치료를 받았다. 그중 3번을 폐쇄 병동에 입원할 정도로 건강이 악화된 적도 있었다. 여전히 정신건강의학과 약을 먹으며 치료 중인 아들의 돌발 행동에 놀란 현주엽은 난감해하며 아들을 찾아 나섰다.
