다비치 이해리, ♥남편이 준 900만원 '명품 선물' 자랑 "갖고싶다 당당히 말해"(이해리해리)

기사입력 2026-02-25 09:10


다비치 이해리, ♥남편이 준 900만원 '명품 선물' 자랑 "갖고싶다 당…

[스포츠조선 김소희 기자] 여성 듀오 다비치 멤버 이해리가 생일을 맞아 받은 명품 선물을 공개했다.

25일 유튜브 채널 '이해리해리'에는 "(강민경 첫 출연 경축) 바카라 보테가 다이슨 안서리베이킹랩까지 사람은 조촐하지만 선물은 난리 브루스 윌리스"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이해리의 생일을 기념해 남편과 같은 멤버 강민경이 함께한 소박하지만 유쾌한 파티 현장이 담겼다.

이날 이해리는 두 사람과 함께 서울 강남구에 위치한 이탈리아 음식점을 찾아 오붓한 시간을 보냈다. 맛깔스러운 음식과 와인이 더해지며 분위기는 한층 무르익었고, 세 사람은 웃음이 끊이지 않는 대화를 나누며 특별한 하루를 즐겼다.

식사를 마친 뒤에는 기다리던 '선물 증정식'이 펼쳐졌다. 먼저 강민경은 "3개월 묵혔다"며 무선 포터블 조명을 건넸다. 이해리는 "진짜 너무 고급스럽다. 침실이나 거실에 두면 좋을 것 같다"며 만족스러운 반응을 보였다.


다비치 이해리, ♥남편이 준 900만원 '명품 선물' 자랑 "갖고싶다 당…
이어 남편이 준비한 선물이 공개되자 분위기는 더욱 달아올랐다. 명품 브랜드 B사의 구두와 가방이 모습을 드러낸 것. 해당 제품은 각각 170만 원대, 700만 원대에 판매되는 것으로 알려졌다. 이해리는 "내가 직접 골랐다. 완전 내 스타일"이라며 감탄을 쏟아냈다. 이를 지켜보던 강민경은 "어디 남편 없는 사람 서러워서 살겠나"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

특히 가방에 대한 만족감이 컸다. 이해리는 "정말 예쁘지 않냐. 가방 안쪽은 파란색이다. 심지어 리버서블이다. 뒤집어서 메는 가방은 처음 본다"며 "왜 이렇게 잘 아느냐면, 내가 골랐기 때문"이라고 유쾌하게 말했다. 이어 "당당하게 '난 이걸 갖고 싶다'고 이야기해야 정말 좋은 선물이 온다"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

강민경이 다시 한 번 "생일 축하한다"고 인사를 건네자, 이해리는 "너무 만족스럽다"며 환한 미소로 화답했다.

이해리는 지난 2022년 연상의 비연예인과 결혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'캡틴' 손흥민 45분 교체, 1차전 '1골 3도움' 결정적...LA FC 챔피언스컵 16강 진출, 에스파냐전 합계 스코어 7대1 완벽 제압

2.

'혜성이 이제 좀 치네!' 로버츠 감독의 선구안 칭찬…다저스 2루수 '주전 청신호'→"약점 많이 메웠다"

3.

이러다가 포르투갈산 홀란 되겠네...15살 호날두 아들 미친 성장, '964골' 아빠보다 크다 '2m 육박'

4.

[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...37세 사이영상 수상자 로아주보다 많이 받는다

5.

오타니의 MVP 강탈보다 '불화설' 해결이 먼저→메츠의 지독한 40년 무관…'우선 순위 틀렸다' 지적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.