[SC인터뷰] "찾았다, 내 경쟁력"..'은애하는 도적님아' 문상민, 191cm·인소남주의 길(종합)

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 문상민(26)이 '인소 남주'로서 경쟁력을 확실히 잡았다.
벌써 대군 2회차다. '슈룹'에 이어 '은애하는 도적님아'를 통해서도 대군 연기에 도전한 문상민은 "확실히 '슈룹'을 할 때 경험이 도움이 많이 되기는 했다. 사극에 대한 어색함이 많지 않았던 것 같다. '슈룹' 때는 선배님들이 많이 계셨고, 이번에는 '은애하는 도적님아'를 하면서 남지현 누나와 끌고가야 한다는 생각에 부담이 있었다. 지상파 주인공이라는 부담이 있었는데, 오히려 은조와의 영혼 체인지가 포인트다 보니, 은조와 영혼이 바뀌는 부분을 연기하면서 (긴장감이) 풀린 것 같다. 걱정을 많이 했었는데, 사전에 준비를 많이 해서 초반에 촬영하니 긴장이 풀리더라. 초반에 찍은 것이 더 도움이 많이 됐다. 열과 은조에 대한 간극을 확실히 둘 수 있는 것으로 연기하다 보니 더 자연스럽게 은조 캐릭터가 잡히면서 이열도 자연스럽게 잡히는 느낌이었다"고 했다.
'은애하는 도적님아'에는 마치 '인터넷 소설' 속 장면 같은 대사들이 다수 등장해 화제가 됐다. 문상민은 이 같은 대사들에 대해 "오그라든다"는 생각이 아니라 "꽂혔다"는 것. 문상민은 "'뮤직뱅크' MC를 한 것이 도움이 많이 됐다. 거기서는 상황극을 많이 하잖나. '지현 씨, 뭐 떨어졌잖아요! 내 마음' 이런 대사를 하는데, 그런 것들이 도움이 됐고, 저도 '은애하는 도적님아'를 보면서 홍은조의 서사에 격하게 몰입했던 사람 중 하나로서, 대본을 보면서 '이건 내가 해야겠다' 싶었다.특히 '잡았다. 한 떨기 꽃' 하는 대사에 완전히 꽂혔다. 스스로 자신감이 있었다. 그 대사, 내가 해야겠다는 생각에 집에서도 '한 떨기 꽃, 한 떨기 꽃' 하면서 여러 버전으로 혼자 연습했다"고 했다.
문상민은 "그런 걸(인터넷 소설 감성의 대사) 잘 해야지 내가 살 수 있다고 생각했다. 나의 경쟁력이 그런 거다. 진지하고 감정신도 너무 욕심이 많고, 그런 부분에서도 심적으로 잘 해내고 싶은 부분도 있지만, 결국에는 로맨틱코미디를 했을 때 간질 간질한 대사들은 무조건 있는 요소잖나. 그걸 오그라들지 않게 만드는 게 배우의 임무고 숙제인데, 그 부분을 잘해야 내게 경쟁력이 있지 않을까 생각하기도 했다. '너무 유치하고 오그라드는데' 이런 생각은 없다. 해보면서 '착 붙는데? 나랑 어울린다'는 생각을 하면서 연기하는 것 같다. 그래서 완전 말랑한 인소 재질의 로코를 꼭 하고 싶다. 그런 걸 많이 좋아해주시는 것 같은데, 그걸 보면서 카타르시스를 느낀다. '왜저래'이런 것들 있잖나. '왜저래' 하면서 보게 되는 것들을 하고 싶다"고 말했다.
이어 문상민은 "시청자들이 문상민에게 원하고 보고 싶어하는 것이 뭘지, 그걸 계속 혼자 파악하는데 절대 파악이 안 되고 답이 없는 것 같아서 결론이 그냥 내가 보고 마음이 확 가고 대사 한 줄을 쳤을 때도 자신있게 '툭' 내뱉을 수 있는 용기가 나는 작품을 해야겠다는 생각이 들었다. 그것도 나의 책임감인 거다. 내가 진짜 책임질 수 있는 것을 해야겠다는 생각이다"라고 했다.
문상민은 이어 "저는 제가 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있다는 것을 잘 알고 객관화가 잘 돼있다. 저의 연기가 분명히 다 좋지는 않다. 초반에는 열이로서 한량스러운 모습을 보여줘야 했는데 그걸 100% 소화하지 못했다. 더 여유롭게 했어야 하는데 아쉬움이 남았다. 작가님이 열이의 다채로운 모습을 보여주고 싶어서 써두셨는데, 그 부분이 단조롭게 보인다고 하나, 캐릭터에 대한 리듬이 없나 싶었다. 그런데 점점 은조를 만나고 플러팅도 하고, 대군으로서 백성과 가족을 지키려는 모습을 보면서 체화가 됐다는 생각이 들었다. 멋있는 부분이 나올 때는 아쉬움도 있었지만, 나의 매력과 장점을 보여준 작품이고 감사한 작품이다. 다만, 끝나고 보니 초반을 조금 더 자유자재로 연기했다면 호불호가 반반 갈리는 것이 '호'가 80%는 되지 않았을까 싶은 생각도 든다"고 말했다.
문상민은 '은애하는 도적님아'에 이어 영화 '파반느'를 선보이며 시청자들과 관객들의 호평을 받아내는 중이다. 현재는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'를 촬영 중이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com