트와이스, 지미팰런쇼 3년만에 출연…'Strategy' 퍼포먼스→北美 뜨겁게 달궜다

최종수정 2026-02-25 10:12

[스포츠조선 고재완 기자] 트와이스가 북미 지역에서 월드투어를 비롯해 활발한 활약으로 인기를 재입증했다.

트와이스는 24일(이하 한국 시각) 방송된 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)'에 출연했다. 2021년과 2023년 해당 프로그램에서 인상적인 무대를 선보인 이들은 약 3년 만에 다시 한번 쇼를 찾아 'Strategy'(스트래티지) 퍼포먼스를 펼쳤다.

힙한 스타일링으로 등장한 멤버들은 파워풀한 퍼포먼스와 '핫 걸' 면모를 드러낸 무대로 관객을 매료하며 온·오프라인을 뜨겁게 달궜다. 2024년 12월 발매된 'Strategy'는 지난해 넷플릭스 인기 애니메이션 'K팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)' 오리지널 사운드 트랙으로 삽입되어 재조명됐고, 미국 빌보드 메인 차트 핫 100 17주 연속 차트인을 기록했다. 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 쇼 방영 당일 기준 누적 재생 수 3억 회를 달성해 열광적인 현지 반응을 증명했다.


글로벌 최정상 걸그룹 트와이스는 지난 1월 밴쿠버를 시작으로 여섯 번째 월드투어 <THIS IS FOR>(디스 이즈 포) 일환 북미 투어를 전개 중이다. 2월 18, 20, 21일 진행된 벨몬트 파크 콘서트로 투어 순항을 알렸고 공연장을 360도 개방한 무대 위 대표곡 퍼포먼스로 관객 만족도를 채워왔다. 개인 스테이지, 'K팝 데몬 헌터스' 오리지널 사운드 트랙 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'(테이크다운 (정연, 지효, 채영)) 등의 무대도 특별함을 더하고 있다.

열기가 고조되는 북미 공연은 오는 4월 오스틴까지 총 20개 지역 35회 규모로 진행되고, 3월 20일~22일에는 타이베이 단독 콘서트를 개최한다. 4월 25, 26, 28일에는 해외 아티스트 사상 최초 도쿄 국립경기장에 입성하며 5월과 6월 유럽 8개 지역 콘서트까지 전 세계 43개 지역 78회 단독 콘서트로 자체 최대 규모 월드투어를 잇는다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



