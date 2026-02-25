김숙, 7끼 먹고 '살크업' 확 달라진 얼굴..."턱살 삼중창이라 안 추워" ('옥문아')

오는 26일(목) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 304회에서는 '흑백요리사' 시리즈의 인기 스타인 중식계의 센 언니들, '중식의 여왕' 정지선과 '중식 마녀' 이문정이 출연해 마라맛 입담으로 화끈한 웃음을 선사한다.
이 가운데 김숙이 뜻밖의 근황으로 웃음을 자아낸다. 이날 김숙은 평소 절친한 사이인 정지선이 등장하자 "정지선은 셰프계의 제니가 되기 전부터 친했던 사이다. 나의 여행 메이트이자, 요즘 제일 많이 만나는 동생이라고 보면 된다"라며 한껏 들떠 자랑을 쏟아낸다. 정지선 역시 김숙과의 돈독한(?) 관계를 인정하며 "내가 맨날 언니를 괴롭힌다. 여행가면 아침에 눈 뜨자마자 먹인다"라고 밝히는데, 이때 '꾹관장' 모드가 발동한 김종국이 예리한 눈으로 김숙을 스캔하더니 "어쩐지 숙이가 요새 살이 많이 올라왔더라"라며 삼중턱을 지적해 웃음을 자아낸다.
김숙 역시 '살크업' 근황을 자진납세해 폭소를 더한다. 김숙은 "턱살을 꽉꽉 채웠다. 턱살이 삼중창이라서 여긴 안 춥다"라며 뜻밖의 순기능에 자부심을 드러내는데, 그도 잠시 "셰프와의 여행이 좋을 것 같지만 별로 안 좋다. 정지선과 여행을 가면 보통 2박 3일 중 6~7끼 정도를 먹는데 메뉴만 82개를 먹는다. 안 먹으면 정지선이 먹여준다"라고 억울함을 토해내 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.
이에 김숙의 몸무게를 쥐락펴락하는 '꾹관장' 김종국과 '대식가 절친' 정지선, 그 사이에서 고통받는(?) 김숙의 요절복통 케미가 웃음보를 자극할 '옥문아' 본 방송에 기대감이 고조된다.
옥탑방에서 펼치는 도파민 폭발의 수다와 퀴즈 전쟁이 담기는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS 2TV에서 방송된다.