'왕과 사는 남자'·'레이디 두아', SLL제작 콘텐츠 온오프라인 석권 [고재완의 K-ShowBIZ]

[고재완의 K-ShowBIZ] SLL이 OTT 시리즈와 영화 시장을 동시에 석권하며 스튜디오 모델의 제작 파워를 증명하고 있다. SLL이 단독 제작한 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'가 글로벌 차트 상위권에 안착한 가운데, 레이블 비에이엔터테인먼트와 공동 제작한 영화 '왕과 사는 남자'가 누적 관객 수 621만 명을 돌파하며 온·오프라인 콘텐트 소비 시장을 장악했다.
우선 설 연휴 극장가 승자로 등극한 영화 '왕과 사는 남자'는 개봉 이후 파죽지세로 누적 관객 수 621만 명을 넘어섰다. (영화진흥위원회 통합전산망 기준) '왕과 사는 남자'는 SLL의 레이블인 비에이엔터테인먼트가 온다웍스와 공동 제작을 맡아 기획 단계부터 큰 기대를 모았다. '범죄도시' 시리즈, '모범택시3', '카지노' 등 굵직한 흥행작을 배출하며 장르물에 특화된 비에이엔터테인먼트의 제작 노하우와 SLL의 탄탄한 인프라가 결합해 또 하나의 메가 히트작을 탄생시킨 셈이다. 이는 개별 레이블의 창의성을 극대화하면서도 스튜디오 차원의 전폭적인 지원을 아끼지 않는 SLL 특유의 멀티 레이블 전략이 거둔 값진 결실로 평가받는다.
OTT에서도 SLL이 단독 제작한 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 기세가 매섭다. 공개 첫 주 만에 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 3위에 오른 '레이디 두아'는 2주 연속 차트에 진입하며 K-콘텐트의 자존심을 지켰다. (2/16-22 Netflix 집계 기준) 특히 공개 2주차에는 1천만 뷰의 시청 시간을 기록했으며 전 세계 65개국 TOP 10에 진입해 1위에 올랐다.
또한 '레이디 두아'는 JTBC X SLL 극본공모전 수상자인 추송연 작가가 인턴십 과정을 거쳐 데뷔한 작품이라는 점에서 의미가 있다. 신예 크리에이터를 발굴해 글로벌 흥행작을 배출하는 SLL만의 선순환 제작 시스템이 글로벌 시장에서도 그 경쟁력을 입증한 것이다.
SLL의 이러한 행보는 향후 공개될 다채로운 라인업을 통해 더욱 가속화될 전망이다. 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남', '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다', '클라이맥스'부터 예능 '방과후 태리쌤', '유명가수에겐 히트곡이 필요해'에 이르기까지, 상반기 중 장르와 플랫폼을 가리지 않는 풍성한 신작들이 시청자들과의 만남을 기다리고 있다.
SLL 관계자는 "'레이디 두아'와 '왕과 사는 남자'의 동시 흥행은 SLL 내부의 탄탄한 기획 역량과 레이블의 전문 제작 기술이 유기적으로 시너지를 낸 결과"라며, "앞으로도 플랫폼과 장르의 경계를 넘어 전 세계가 열광할 수 있는 웰메이드 콘텐트를 지속적으로 선보여 글로벌 시장 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com