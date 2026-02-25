김준호♥김지민, 2세 준비중 뜨거운 금슬 자랑 "잘 살고 있어, 헤어진다는 건 가짜뉴스"
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 심형래가 결혼식에 초대받지 못했다며 김준호에게 서운함을 드러냈다.
24일 유튜브 채널 '영구TV'에는 "'MBN' 갔다가 쫓겨날 뻔했습니다"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 심형래는 최근 출연한 MBN 시사 프로그램 '김주하의 데이앤나잇' 촬영장을 찾은 모습이 담겼다. 본격적인 녹화에 앞서 그는 함께 출연한 김준호와 반갑게 인사를 나눴다.
김준호는 심형래를 보자마자 "기체후일향만강 하셨냐"라며 깍듯하게 인사했고, 심형래는 "야, 너 내 유튜브 '영구TV' 구독했냐, 안 했냐"라고 추궁해 웃음을 자아냈다. 김준호는 "지금 했다. 여기 오면서 봤다. 형님 크리스마스 캐럴 부른 것도 봤다"고 해명했지만, 정작 '구독' 버튼은 누르지 않은 사실이 드러나며 심형래의 원성을 샀다.
당황한 김준호는 "(구독)한 줄 알았다. 결혼식도 부른 줄 알았다"고 수습에 나섰고, 심형래는 "이거 나쁜 놈이다"라며 서운함을 감추지 못했다. 이에 김준호는 휴대전화를 꺼내 결혼식 좌석 배치도를 공개했다. 그는 "정말 VIP석에 자리 마련해뒀다. 전유성 선배님, 형님, 최양락 형까지 쭉 해놨는데 형님이 안 오셔서 제가 삐쳤다"고 너스레를 떨었다.
그러자 심형래는 "언제 하는지 알아야 가지 않냐. 언제 하는지 모르는데 어디로 가냐"고 황당해했고, 결국 김준호는 "죄송하다"고 사과하며 상황을 마무리했다.
또한 심형래는 "너 이번에 재혼이냐? 난 초혼인 줄 알았다"고 짓궂게 물었고, 김준호는 "저도 형님 이혼한 거 몰랐다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 심형래가 김지민과의 신혼생활을 묻자, 김준호는 "잘 살고 있다. 또 헤어진다고 기사 났던 건 가짜뉴스"라고 선을 그었다.
한편 김준호와 김지민은 약 3년간의 공개 열애 끝에 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 최근 2세를 위해 시험관 시술을 하기로 결정했다고 밝혔다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.