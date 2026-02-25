'말벌아저씨' 이성민 효과 톡톡히 봤다..'풍향고2' 압도적 화제성→시즌3 요청 봇물

[스포츠조선 조지영 기자] 웹 예능 '핑계고'의 스핀오프 콘텐츠 '풍향고2'가 압도적인 화제성 속에 성공적으로 마무리됐다.
'풍향고2'는 '노 예약, 노 어플, 노 계획'이라는 콘셉트 아래 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬의 즉흥 여행기를 담은 웹 예능이다. 오스트리아 빈과 헝가리 부다페스트를 아우른 네 사람은 예측 불가한 상황 속에서 펼쳐지는 리얼한 여행기로 웃음과 공감을 다 잡았다.
특히, '풍향고2'는 평균 러닝타임 약 110분에 달하는 롱폼 콘텐츠임에도 전편 누적 조회수 3560만뷰(24일 기준)를 넘기며 높은 화제성을 입증했다. 점차 서로에게 스며드는 네 사람의 케미스트리에 시청자들 반응 역시 뜨거웠다. "한 달 동안 덕분에 많이 웃었다", "갈수록 친해져서 나오는 케미스트리가 또 하나의 관전 포인트다", "꾸밈없는 매력에 같이 여행하는 기분이 들었다", "네 멤버의 티키타카가 완벽하다. 또 보고 싶은 조합이다" 등 호평이 쏟아졌다.
더욱이 이번 시즌은 처음으로 ENA 편성이 이뤄진 가운데, 시청률 측면에서도 좋은 성과를 거뒀다. '풍향고2'는 본격적인 여행이 시작된 이후 2049 타깃 시청률 1% 이상, 전국 가구 시청률 평균 2%(닐슨코리아 기준)를 지속적으로 상회하며, 회차를 거듭할수록 꾸준히 우상향 곡선을 그리는 화제성을 입증했다. 이는 편성 전 동일 시간대 평균 대비 약 3배 상승한 수치로, '풍향고2'의 높은 화제성이 시청률로 이어졌음을 보여준다.