글로벌 히트작 '아크 레이더스', 네번째 무료 콘텐츠인 '가려진 하늘' 업데이트

넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 '아크 레이더스(ARC Raiders)'에 네번째 무료 업데이트 '가려진 하늘(Shrouded Sky)'을 실시했다고 25일 밝혔다.
이와 함께 다양한 신규 콘텐츠도 추가했다. 3월 31일까지 진행되는 시즌 프로젝트 '기상 모니터링 시스템'을 통해 5단계에 걸쳐 임무를 수행하고 특별한 가방 장식과 재화 등 보상을 획득할 수 있다. 또 의사 콘셉트의 신규 의상과 수염 꾸미기 기능이 포함된 '외과의사 레이더 덱'을 무료로 제공하며, '댐 전장' 맵을 확장해 '침수된 발전기 홀' 구역을 추가하고 관련 신규 퀘스트도 선보였다.
이밖에 오는 3월 1일까지 두번째 '원정 프로젝트'를 진행한다. 이용자는 이번 '원정'을 통해 영구 스킬 포인트와 보관함 공간을 추가로 확보할 수 있으며, 보다 다양한 커스터마이징이 가능한 '누더기' 의상과 '꼬꼬' 꾸미기 아이템도 획득할 수 있다. 특히 지난 1차 원정에 참여하지 못했거나 모든 보상을 얻지 못한 이용자도 이번 2차 원정을 통해 최대 10개의 스킬 포인트를 모두 획득할 수 있다.
