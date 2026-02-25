'리니지M', 오는 3월 18일 진행되는 업데이트 'ContiNew' 사전예약 시작

기사입력 2026-02-25 10:09


'리니지M', 오는 3월 18일 진행되는 업데이트 'ContiNew' 사…



엔씨소프트는 MMORPG '리니지M'에서 25일 'ContiNew' 업데이트의 사전예약을 시작했다고 밝혔다.

오는 3월 18일 진행되는 업데이트를 통해 레거시 월드 내 독자적으로 운영되는 신규 리부트 서버 '켄트'와 '오렌'을 오픈하고 전폭적인 성장 혜택을 제공할 계획이다.

새롭게 추가되는 '켄트'와 '오렌'서버의 사전 캐릭터 생성 이벤트도 준비했다. 이용자는 3월 4일 오전 10시부터 이 서버에 계정 당 1회 캐릭터 이름을 선점할 수 있다. 사전 캐릭터 생성에 참여한 이용자는 신서버 오픈 후 우편을 통해 명예 코인, 연금술사의 성장 비약, 신비한 변신/마법인형/성물 뽑기팩, 500만 아데나 등을 선물로 받을 수 있다.

이밖에 3월 17일 자정까지 약 3주간 업데이트 사전예약을 진행한다. 사전예약 참여시 즉시 사용 가능한 '사전예약 감사 선물 쿠폰' 1종과 업데이트 이후 사용할 수 있는 '사전예약 보상 티켓' 3종이 지급된다. 사전예약 보상 티켓은 레거시 월드, 말하는섬, 윈다우드, 글루디오, 그레시아 등 기존 리부트 월드, 켄트, 오렌이 포함된 신규 리부트 월드에서 각각 사용 가능하다.

신규 리부트 월드 전용 티켓 사용시 신서버 전용 아이템 '오림의 목걸이'와 '세마의 반지'를 얻을 수 있다. 이번 업데이트 콘셉트에 맞춰 특별히 제작된 해당 아이템들은 성장에 도움이 되는 옵션을 제공하고, 함께 착용하면 경험치 획득량 100% 증가 효과를 추가로 누릴 수 있다.

업데이트를 기념해 사전예약이 진행되는 기간 동안 '리니지M' 홈페이지에서 '켄트성 탐험' 콘텐츠를 즐기고 신비한 변신/마법인형/성물 뽑기팩, 퓨어 엘릭서, 상급 축복의 가루, 명예 코인 등 성장에 도움이 되는 다양한 보상을 얻을 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'24세 결혼' 선예, 첫째가 벌써 중학생.."딸만 셋 키워"(편스토랑)

5.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'24세 결혼' 선예, 첫째가 벌써 중학생.."딸만 셋 키워"(편스토랑)

5.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.