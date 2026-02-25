[속보] 민희진, 256억 포기 선언 "하이브와 모든 분쟁 종결 원해"

민희진이 25일 오후 서울 종로구 교원챌린지홀에서 기자회견을 열였다. 민희진이 취재진을 보며 웃고 있다. 10분 늦게 회견장에 입장한 민희진은 자신의 입장문만을 낭독한 후 질의 응답 시간없이 일방적으로 퇴장했다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/
[스포츠조선 김소희 기자] 민희진 오케이 레코즈(OOAK Records) 대표가 자신이 받을 예정이던 256억 원을 포기하는 대신, 하이브와 진행 중인 모든 민·형사상 소송을 즉각 중단하자고 제안했다.
민 대표는 25일 오후 1시 45분쯤 서울 종로구 우정국로 6 교원 챌린지홀에서 기자회견을 열고 이 같은 입장을 밝혔다. 앞서 하이브를 상대로 제기한 풋옵션(주식매수청구권) 대금 청구 1심에서 승소한 직후다.
이날 민 대표는 "지난 긴 시간 동안 사건의 본질을 살펴주시고 판결로 명확히 확인해주신 재판부에 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다"며 "2024년 가처분 승소, 2025년 경찰 불송치, 그리고 2026년 1심 판결 승소에 이르기까지 참으로 긴 터널이었다"고 말문을 열었다.
이어 "법원은 경영권 찬탈이나 템퍼링이라는 자극적인 프레임이 허상임을 밝혀주셨고, 제가 제기했던 문제의식이 한 회사 대표로서 마땅히 해야 할 경영 판단이었음을 인정해주셨다"며 "이번 소송 결과는 지난 2년간의 상처를 씻어주는 위로와도 같다. 그 과정에서 대중께 피로감을 드린 점에 대해서는 부채 의식을 느낀다. 이제 그 빚을 새로운 K-팝 비전으로 갚아가고자 한다"고 밝혔다.
민 대표는 특히 "오늘 이 자리에 선 이유는 소송의 대가로 얻게 될 256억 원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했음을 말씀드리기 위해서"라며 "256억 원은 대부분의 사람에게 일생을 바쳐도 접하기 힘든 거액이고, 이제 막 새로운 시작을 알린 제게도 매우 귀한 자금이다. 하지만 이 돈보다 더 간절히 바라는 가치가 있다"고 강조했다.
그러면서 "제가 256억 원을 내려놓는 대신, 현재 진행 중인 모든 민·형사상 소송을 즉각 멈추고 모든 분쟁을 종결하길 제안한다"고 밝혔다. 이 제안에는 민 대표 개인은 물론, 뉴진스 멤버들과 외주 파트너사, 전 어도어 직원, 그리고 분쟁 과정에서 고소·고발에 휘말린 관계자들까지 포함된다.
그는 "이 모든 소송이 종료돼야 아티스트와 그 가족, 팬덤에 이르기까지 더 이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것"이라며 분쟁의 전면 중단을 촉구했다.