[SC현장]민희진, 256억 포기한다…"뉴진스 위해, 모든 소송 멈추자" 승부수

[스포츠조선 정빛 기자] 어도어 전 대표이자, 현 오케이 레코즈 대표인 민희진이 256억 원을 포기하겠다는 뜻을 밝혔다.
앞서 재판부는 하이브가 제기한 주주간계약 해지 확인 소송을 기각하고, 민희진이 제기한 주식 매매대금 청구 소송을 인용했다.
이 가운데, 민희진이 256억을 내려놓겠다는 뜻을 밝혀 놀라움을 샀다. 민희진은 "제가 승소의 대가로 얻게 될 256억 원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다"며 "256억 원을 내려놓는 대신, 현재 진행 중인 모든 민형사 소송을 즉각 멈추고 모든 분쟁을 종결하길 제안한다"고 밝혔다.
해당 제안에는 민희진 개인뿐 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원들, 팬덤을 향해 제기된 각종 고소, 고발까지 모두 종료하는 내용이 포함됐다.
민희진은 "이 모든 소송 분쟁이 종료돼야 아티스트와 가족, 팬들까지 더 이상의 잡음이 발생하지 않을 것"이라며 "무대 위에 있어야 할 멤버들이 법정에 서는 현실을 더는 지켜볼 수 없다"고 말했다.
이어 "돈보다 더 중요한 가치가 있다"며 "이 결단이 K팝 산업의 발전과 화합으로 이어지길 바란다"고 강조했다.
또 "저와 하이브가 있어야 할 곳은 법정이 아니라 창작의 무대"라며 방시혁 하이브 의장을 향해 "이제 법정이 아닌 창작의 자리에서 만나자"고 공개 제안했다.
그러면서 "뉴진스 멤버 5명이 모두 모여 자유롭게 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들어 달라"며 현 어도어가 밝힌 '멤버들이 돌아오면 잘해주겠다'는 약속이 현실이 되길 바란다고 했다.
민희진은 "256억 원은 K-팝의 건강한 생태계와 아티스트의 평온한 일상을 되찾는 가치보다 크지 않다"며 "오늘 이후 더 이상의 소모적인 기자회견은 없기를 바란다. 이제는 창작의 무대에서 다시 만나겠다"고 말했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com