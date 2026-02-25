[SC현장]민희진, 256억 포기한다…"뉴진스 위해, 모든 소송 멈추자" 승부수

최종수정 2026-02-25 14:44

[SC현장]민희진, 256억 포기한다…"뉴진스 위해, 모든 소송 멈추자"…
민희진이 25일 오후 서울 종로구 교원챌린지홀에서 기자회견을 열였다. 민희진이 취재진을 보며 웃고 있다. 10분 늦게 회견장에 입장한 민희진은 자신의 입장문만을 낭독한 후 질의 응답 시간없이 일방적으로 퇴장했다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/

[스포츠조선 정빛 기자] 어도어 전 대표이자, 현 오케이 레코즈 대표인 민희진이 256억 원을 포기하겠다는 뜻을 밝혔다.

민희진은 25일 서울 종로 모처에서 기자회견을 열고 "256억 원을 내려놓는다"라며 "(하이브에) 모든 분쟁을 종결하길 제안한다"고 했다.

이날 하이브와의 풋옵션 분쟁과 관련해 먼저 입을 열었다. 현재 민희진과 하이브 간 풋옵션 분쟁은 2심으로 넘어가며 법적 다툼이 이어지고 있다.

앞서 재판부는 하이브가 제기한 주주간계약 해지 확인 소송을 기각하고, 민희진이 제기한 주식 매매대금 청구 소송을 인용했다.

이에 따라 하이브는 민희진에게 약 256억 원 상당의 주식매수청구권(풋옵션) 대금을 지급해야 한다고 판결했다.

그러나 하이브는 1심 판결에 불복해 항소장을 제출하면서 양측 공방은 항소심에서 다시 판단받게 됐다.

이 가운데, 민희진이 256억을 내려놓겠다는 뜻을 밝혀 놀라움을 샀다. 민희진은 "제가 승소의 대가로 얻게 될 256억 원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다"며 "256억 원을 내려놓는 대신, 현재 진행 중인 모든 민형사 소송을 즉각 멈추고 모든 분쟁을 종결하길 제안한다"고 밝혔다.

해당 제안에는 민희진 개인뿐 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원들, 팬덤을 향해 제기된 각종 고소, 고발까지 모두 종료하는 내용이 포함됐다.


민희진은 "이 모든 소송 분쟁이 종료돼야 아티스트와 가족, 팬들까지 더 이상의 잡음이 발생하지 않을 것"이라며 "무대 위에 있어야 할 멤버들이 법정에 서는 현실을 더는 지켜볼 수 없다"고 말했다.

이어 "돈보다 더 중요한 가치가 있다"며 "이 결단이 K팝 산업의 발전과 화합으로 이어지길 바란다"고 강조했다.

또 "저와 하이브가 있어야 할 곳은 법정이 아니라 창작의 무대"라며 방시혁 하이브 의장을 향해 "이제 법정이 아닌 창작의 자리에서 만나자"고 공개 제안했다.

그러면서 "뉴진스 멤버 5명이 모두 모여 자유롭게 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들어 달라"며 현 어도어가 밝힌 '멤버들이 돌아오면 잘해주겠다'는 약속이 현실이 되길 바란다고 했다.

민희진은 "256억 원은 K-팝의 건강한 생태계와 아티스트의 평온한 일상을 되찾는 가치보다 크지 않다"며 "오늘 이후 더 이상의 소모적인 기자회견은 없기를 바란다. 이제는 창작의 무대에서 다시 만나겠다"고 말했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'캡틴' 손흥민 45분 교체, 1차전 '1골 3도움' 결정적...LA FC 챔피언스컵 16강 진출, 에스파냐전 합계 스코어 7대1 완벽 제압

2.

'혜성이 이제 좀 치네!' 로버츠 감독의 선구안 칭찬…다저스 2루수 '주전 청신호'→"약점 많이 메웠다"

3.

이러다가 포르투갈산 홀란 되겠네...15살 호날두 아들 미친 성장, '964골' 아빠보다 크다 '2m 육박'

4.

[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...37세 사이영상 수상자 로아주보다 많이 받는다

5.

오타니의 MVP 강탈보다 '불화설' 해결이 먼저→메츠의 지독한 40년 무관…'우선 순위 틀렸다' 지적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.