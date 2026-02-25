[인터뷰③] '파반느' 고아성 "봉준호·이한 감독 이어 이종필 감독까지, 두 번 작업해 기뻐"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고아성이 봉준호, 이한 감독에 이어 이종필 감독과 두 번째 작업을 함께 한 소감을 전했다.
고아성은 25일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "같은 감독님과 두 번 이상 작업을 함께 할 때마다 기분이 좋다"라고 했다.
20일 공개된 넷플릭스 영화 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다. 고아성은 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정을 연기했다.
고아성은 영화 '파반느'와 '삼진그룹 영어토익반'으로 이 감독과 두 번째 작업을 함께했다. 그는 "같은 감독님과 두 번 작업 함께 하는 게 처음이 아니더라. 앞서 봉준호 감독님도 계셨고, 이한 감독님도 계셨다. 이렇게 감독님들이 두 번씩 저를 찾아주실 때가 기쁘다. 배우로서 새로운 모습을 기대하게 해드렸다는 생각이 들고, 더 잘하고 싶은 마음도 든다"며 "사실 이종필 감독님과는 다른 분들이 예상하신 것처럼 그정도로 친하진 않다(웃음). 친해지고 싶은 마음이지만, 서로 적당한 거리감과 긴장감을 유지한 채 작업에 임하는 관계다"라고 말했다.
그러면서 "뭔가 감독님과 살갑고 친하게 지내시는 배우 분들을 보면 질투날 때도 있다. 근데 '파반느'에 나온 대사처럼, 세상의 속도에 맞추지 않고 감독님과 저만의 속도로 가고 싶다. 또 곧 있으면 감독님과 작업한 영화 '극장의 시간들'도 개봉한다. 거기에선 화면에 주로 나오지 않고, 카메라 뒤에서 목소리만 출연하는 감독 역할이다. 얼굴은 두 컷 정도 나오는데, 저도 모르게 그동안 만났던 감독님의 모습을 성대모사를 하고 있더라. 그 중에서도 이종필 감독님의 모습이 상당히 많이 들어가 있다. 늦었지만 감독님한테 꼭 고백하고 싶었다"고 전했다.
끝으로는 이종필 감독을 향한 감사한 마음도 잊지 않았다. 고아성은 "멜로 영화에서 꼭 하고 싶었던 게 있었다"며 "혼자 있을 때 씩씩한 여주인공의 모습을 표현하고 싶었는데, '파반느'에서 그런 장면을 감독님께서 만들어주셔서 연기할 때 너무나 행복했다"고 감격을 드러냈다. 안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com