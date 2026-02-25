[인터뷰③] '파반느' 고아성 "봉준호·이한 감독 이어 이종필 감독까지, 두 번 작업해 기뻐"

기사입력 2026-02-25 14:18


[인터뷰③] '파반느' 고아성 "봉준호·이한 감독 이어 이종필 감독까지,…
사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고아성이 봉준호, 이한 감독에 이어 이종필 감독과 두 번째 작업을 함께 한 소감을 전했다.

고아성은 25일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "같은 감독님과 두 번 이상 작업을 함께 할 때마다 기분이 좋다"라고 했다.

20일 공개된 넷플릭스 영화 '파반느'는 박민규 작가의 소설 '죽은 왕녀를 위한 파반느'를 원작으로 한다. 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 영화로, '삼진그룹 영어토익반', '탈주'의 이종필 감독이 메가폰을 잡았다. 고아성은 사람들의 불편한 시선으로부터 숨은 여자 미정을 연기했다.

고아성은 영화 '파반느'와 '삼진그룹 영어토익반'으로 이 감독과 두 번째 작업을 함께했다. 그는 "같은 감독님과 두 번 작업 함께 하는 게 처음이 아니더라. 앞서 봉준호 감독님도 계셨고, 이한 감독님도 계셨다. 이렇게 감독님들이 두 번씩 저를 찾아주실 때가 기쁘다. 배우로서 새로운 모습을 기대하게 해드렸다는 생각이 들고, 더 잘하고 싶은 마음도 든다"며 "사실 이종필 감독님과는 다른 분들이 예상하신 것처럼 그정도로 친하진 않다(웃음). 친해지고 싶은 마음이지만, 서로 적당한 거리감과 긴장감을 유지한 채 작업에 임하는 관계다"라고 말했다.

그러면서 "뭔가 감독님과 살갑고 친하게 지내시는 배우 분들을 보면 질투날 때도 있다. 근데 '파반느'에 나온 대사처럼, 세상의 속도에 맞추지 않고 감독님과 저만의 속도로 가고 싶다. 또 곧 있으면 감독님과 작업한 영화 '극장의 시간들'도 개봉한다. 거기에선 화면에 주로 나오지 않고, 카메라 뒤에서 목소리만 출연하는 감독 역할이다. 얼굴은 두 컷 정도 나오는데, 저도 모르게 그동안 만났던 감독님의 모습을 성대모사를 하고 있더라. 그 중에서도 이종필 감독님의 모습이 상당히 많이 들어가 있다. 늦었지만 감독님한테 꼭 고백하고 싶었다"고 전했다.

끝으로는 이종필 감독을 향한 감사한 마음도 잊지 않았다. 고아성은 "멜로 영화에서 꼭 하고 싶었던 게 있었다"며 "혼자 있을 때 씩씩한 여주인공의 모습을 표현하고 싶었는데, '파반느'에서 그런 장면을 감독님께서 만들어주셔서 연기할 때 너무나 행복했다"고 감격을 드러냈다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

연예 많이본뉴스
1.

홍영기, 10분 만에 1.6억 찍었다...세금 완납 후 화장품 완판 신화

2.

'둘째 임신' 나비, 브라렛 하나 입고 D라인 노출..늘씬한데 배만 볼록

3.

'성매매 합법화 주장' 김동완, 5일 만 입 열었다 "하고싶은 말 했을 뿐"

4.

'256억 포기' 민희진, '퇴출' 다니엘 감쌌다.."멤버들 무대·법정 나뉘는 현실 괴로워"[종합](전문)

5.

유상무, 대장암 3기 수술 9년…♥아내 뭉클한 축하 "완치남 고마워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'캡틴' 손흥민 45분 교체, 1차전 '1골 3도움' 결정적...LA FC 챔피언스컵 16강 진출, 에스파냐전 합계 스코어 7대1 완벽 제압

2.

'혜성이 이제 좀 치네!' 로버츠 감독의 선구안 칭찬…다저스 2루수 '주전 청신호'→"약점 많이 메웠다"

3.

이러다가 포르투갈산 홀란 되겠네...15살 호날두 아들 미친 성장, '964골' 아빠보다 크다 '2m 육박'

4.

[오피셜]"388억, 진심이세요?" 세일, ATL 최고액 연봉 수립...37세 사이영상 수상자 로아주보다 많이 받는다

5.

오타니의 MVP 강탈보다 '불화설' 해결이 먼저→메츠의 지독한 40년 무관…'우선 순위 틀렸다' 지적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.