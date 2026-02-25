[종합] 박지훈 "단종 역 위해 15kg감량→1일 사과 1개씩만…싫어하는 사과 택한 이유? 고통스런 유배, 얼굴에 담고 싶었다"(유퀴즈)[SC리뷰]

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 박지훈이 '유퀴즈'에서 최근 화제의 영화 '왕과 사는 남자'에 대한 에피소드를 털어놨다.
그는 25일 방송한 tvN '유퀴즈 온더 블럭'에 출연해 단종 이홍위 역을 준비 과정부터 가족 이야기까지 '풀코스' 근황을 털어놨다.
우선 박지훈은 "작품을 위해 두 달 만에 15kg 감량을 했다"고 밝히며 "운동으로 빼는 게 아니라 피골이 상접해야 했다. 두 달 동안 하루 사과 1개만 먹었다"고 전했다. 그는 "다이어트 기간 동안 방에서 대본만 봤고 예민해졌다"며 "고통스러운 유배 과정을 얼굴에 담고 싶었다"고도 했다. 또 "사과를 과일 중 제일 싫어하는데, 일부러 사과를 골랐다"는 비하인드까지 덧붙였다.
화제의 '윙크남' 시절도 빠지지 않았다. 박지훈은 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌2 당시를 떠올리며 "렌즈가 저한테 와 있는 게 느껴졌다. 빨간 불이 떠 있는 게 느껴졌다. '어? 됐다. 찍혔다'는 생각이 들었다"고 말했고, 유재석은 "한 컷 먹었다"고 받아 웃음을 안겼다.
가족 에피소드도 공개됐다. 박지훈은 단종 역을 맡은 뒤 가족들이 "단종대왕님, 피곤하시지요" 같은 말투로 메시지를 보낸다고 밝혀 또 한 번 폭소를 자아냈다. 이어 박지훈은 "아버지가 차를 오래 타셨고 차를 좋아하셔서 SUV를 사드렸다. 플렉스 했다. 각지고 네모난 걸로 해드렸다"고 말했고, 유재석은 "좋은 거 사드렸더라, 바겐세일하는 것"이라고 거들며 독일 M사 초고가 SUV차량을 애둘러 설명했다.
영화에 대한 친형의 '현실 반응'도 웃펐다. 박지훈은 형이 영화 관람 후 "오랜만에 재밌는 작품"이라는 관객 반응을 전해줬다면서도, "다만 호랑이 CG가 아쉽다고 하더라"고 밝혀 현장을 빵 터뜨렸다.
장항준 감독과의 케미도 화제였다. 장항준 감독은 "20대에 '유퀴즈'에 나가는 것이 쉽지 않다. 업적에 비해 너무 조명받는 것 아니냐"며 박지훈을 치켜세웠고 박지훈은 장항준 감독에 대해 "내 마음속의 거장"이라는 멘트로 장항준을 들뜨게 만들었다"고 하기도 했다.
VCR로는 선배들의 '극찬'이 이어졌다. 유해진은 박지훈에게 "큰 감정을 줬다"고 고마움을 전했고, 특별출연한 이준혁 역시 "정말 단종이 환생한 것 같다"는 취지의 말을 남겼다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com