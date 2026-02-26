랄랄, 성형수술·금주 총동원했는데도 "3kg 빠져서 70kg"
[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 랄랄이 다이어트 근황을 솔직하게 공개했다.
랄랄은 25일 자신의 SNS를 통해 "3kg 빠졌는데 사실 이제 70kg대"라며 현재 체중을 털어놨다.
그는 "60kg대만 돼도 솔직히 대만족할 듯"이라고 덧붙이며 현실적인 목표도 함께 전했다.
앞서 랄랄은 금주를 선언하며 체중 감량에 돌입했다고 밝힌 바 있다. "술을 끊으니 안색이 밝아진 것 같다"고 전하며 생활 습관 변화에 대한 만족감도 드러냈다.
실제로 그는 러닝머신을 구입하는 등 꾸준한 운동과 식단 관리를 병행 중이다.
여기에 코 성형과 눈 밑 지방 재배치 시술 사실까지 공개하며 외적인 변화도 솔직하게 알렸다. 단기간에 눈에 띄는 변화를 보이며 팬들의 관심을 모으고 있지만, 그는 숫자에 집착하기보다 건강한 감량을 이어가겠다는 뜻을 내비쳤다.
랄랄은 출산 이후 일부 네티즌들로부터 체형과 관련한 악성 댓글, 이른바 '둘째 임신설'까지 겪은 바 있다.
당시 그는 직접 체중을 공개하며 정면 대응했고, 이후 꾸준히 관리 과정을 공유해 응원을 받고 있다.
성형과 금주, 운동까지 '총동원'했지만 감량 폭은 3kg. 그러나 숨김없이 숫자를 공개한 랄랄의 솔직한 행보가 오히려 공감을 얻고 있다.
narusi@sportschosun.com
