'재혼' 22기 옥순, 부산서 회사 대표됐다..이사한 새집 공개 '화이트 인테리어'
[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 22기 옥순이 부산 이사 후 첫 출근 근황을 전했다.
옥순은 25일 "오늘 부산에서 첫 출근했다. 염색도 하고, 직원들이랑 커피도 마시고, 촬영까지 야무지게 완수했어요. 진짜 야무지게 일한 하루였다"라고 전했다.
이어 그는 회사 대표가 된 사실도 밝혔다. 옥순은 "직원분들이 '대표님'이라고 부를 때마다 두리번거리며 나 말고 다른 대표를 찾게 된다. '아 맞다 나지' 하고 다시 정면을 응시한 적이 여러 번이다. 그냥 영비님이라고 불러줬으면 좋겠다"고 털어놨다.
또한 옥순은 일과를 마친 뒤 집으로 돌아온 일상도 공개했다. 그는 "집에 와서 가족들과 도란도란 이야기 나누고 저녁을 먹고 쉬는데, '여기가 진짜 우리 집이구나' 싶었다"며 부산에 마련한 새 보금자리를 소개했다. 공개된 집 내부는 깔끔한 화이트 톤 인테리어로 눈길을 끌었다.
앞서 옥순·경수 부부눈 부산으로 이사 소식을 알린 바 있다. 고향인 대전을 떠나 부산행을 택한 옥순은 "아이의 나이와 성향, 그리고 지금 시점에서의 가능성을 생각했을 때 더 행복해질 수 있는 세상에서 경험하게 해주고 싶다는 생각이 들었다"고 이사 이유를 밝혔다.
한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전했다. 지난해 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 11월에는 결혼식도 올렸다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.